Un punto de venta de drogas que operaba en la zona conocida como El Rincón, dentro del barrio Tiro Federal de General Roca, fue desmantelado tras una investigación que se extendió durante dos meses y se inició a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 0800-DROGAS del Gobierno de Río Negro.

El procedimiento permitió secuestrar cocaína fraccionada lista para su comercialización, elementos utilizados para el pesaje y control de la droga, además de sistemas de vigilancia instalados para monitorear los movimientos del barrio. Como resultado del operativo, una mujer mayor de edad fue detenida y quedó imputada por infracción a la Ley 23.737.

La causa inició con la denuncia de un vecino

La investigación estuvo a cargo de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de General Roca, dependiente de la Dirección General con sede en Viedma. Todo comenzó con un llamado anónimo que alertó sobre movimientos compatibles con la venta de estupefacientes en un domicilio ubicado sobre Santiago del Estero al 2800, en el sector norte de la ciudad.

Con autorización de la Justicia Federal, se desplegaron tareas de inteligencia que permitieron confirmar la comercialización de droga al menudeo. Con el avance del trabajo, los investigadores detectaron que la actividad se extendía a una segunda vivienda situada a pocos metros de la primera, ambas dentro del mismo sector barrial.

A partir de las pruebas reunidas, se libraron órdenes de allanamiento simultáneas. Durante los procedimientos, la Policía secuestró cerca de 120 gramos de cocaína fraccionada, una balanza de precisión, anotaciones vinculadas a la venta diaria y cámaras de seguridad que eran utilizadas para alertar sobre la presencia policial en la zona.

Según se indicó, el lugar funcionaba como un verdadero kiosco narco, con impacto directo en el entorno inmediato y en la dinámica cotidiana del barrio. La mujer detenida, mayor de 30 años, quedó a disposición de la Justicia Federal en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro destacaron el rol clave de la denuncia anónima como herramienta para iniciar investigaciones complejas y avanzar sobre estructuras de venta de droga que operan en los barrios, así como el trabajo sostenido del personal policial que permitió reunir evidencia sólida y concretar el operativo sin exposición innecesaria.