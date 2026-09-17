Más de 780 kilos de carne en mal estado fueron decomisados en dos carnicerías de Cipolletti durante las inspecciones de rutina que realizan en conjunto el Departamento de Bromatología de la Secretaría de Fiscalización del Municipio y la Secretaría de Ganadería de la Provincia de Río Negro.

En una carnicería de calle Mariano Moreno al 300 se retiraron más de 600 kilos de carne por falta de rotulación y temperatura inadecuada. En otra, ubicada en calle Collón Curá al 200, se decomisaron 180 kilos de cortes vacunos y de cerdo en mal estado, con presencia de hongos y productos vencidos. En este último caso, Ganadería provincial labró el acta de infracción y dispuso el retiro de la mercadería para su disposición final.

Hasta el momento se realizaron 30 controles en distintos puntos de la ciudad, en el contexto de la capacitación “Carnicerías Saludables” dictada en junio, que contó con la participación de más de 100 carniceros.

Durante los operativos se verifica la trazabilidad de la mercadería, la documentación y certificados, las temperaturas de conservación, la indumentaria del personal, las condiciones de higiene y el correcto funcionamiento de cámaras y heladeras. Desde la Secretaría municipal se destacó el alto nivel de cumplimiento observado en la mayoría de los comercios, lo que refleja la aplicación de los contenidos trabajados en la capacitación.

Las autoridades remarcaron que la política de acción se basa en un enfoque preventivo: primero se capacita y luego se controla, fortaleciendo el compromiso con la calidad de los productos que se comercializan en la ciudad y garantizando la seguridad alimentaria de los vecinos.