El traslado de 27 ovejas terminó con toda la carga secuestrada en General Roca luego de que personal de la Brigada Rural detectara que los animales eran transportados sin la guía ni la documentación correspondiente. El procedimiento se realizó durante un control preventivo en la zona de Stefenelli y derivó además en una infracción al conductor, por violar la Ley de Ganadería Nº 5745.

El operativo se concretó alrededor de las 19 del miércoles 26 de agosto, cuando los efectivos realizaban tareas de prevención en la intersección de Vintter y Panamá. Allí detuvieron la marcha de un vehículo Mazda para realizar el control correspondiente.

Al revisar el rodado, los policías se encontraron con una carga particular: 27 animales que estaban siendo trasladados sin la documentación exigida para este tipo de movimiento. La ausencia de la guía de transporte encendió la alerta y obligó a activar el procedimiento previsto para estos casos.

A partir de la irregularidad detectada, se dio intervención al personal de la Secretaría de Ganadería, que tomó participación en las actuaciones. En paralelo, se labró una infracción al conductor conforme a lo establecido por la legislación vigente.

Pero el procedimiento no terminó con la identificación de la irregularidad. Las 27 ovejas fueron secuestradas y trasladadas hasta la Sociedad Rural local en Paso Córdoba, donde quedaron bajo resguardo en calidad de secuestro mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

La guía y la documentación vinculada al traslado resultan elementos fundamentales para el control del movimiento de animales. Por eso, los controles de la Brigada Rural permiten detectar este tipo de situaciones y activar la intervención de los organismos competentes.