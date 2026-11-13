Casi cuatro kilos de cocaína, una pareja de apenas 20 y 21 años y un inmueble que habría funcionado como depósito de droga. Ese fue el resultado de un procedimiento de la Policía Federal Argentina en San Carlos de Bariloche, donde dos jóvenes terminaron detenidos después de una investigación que comenzó con un llamado anónimo y desembocó en un allanamiento judicial.

La cantidad de estupefacientes secuestrada es el dato que sobresale del operativo: 3,8 kilos de clorhidrato de cocaína. No era una pequeña cantidad escondida entre pertenencias ni una dosis encontrada durante un control callejero. Los investigadores habían logrado establecer que la propiedad era utilizada por los sospechosos para el acopio de la droga.

La causa se puso en marcha a partir de una comunicación telefónica anónima recibida por el Comando Delta de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal. La información fue derivada a la División Antidrogas Cipolletti, que puso en conocimiento al juez de Garantías Leandro Gómez Constenla y a la Secretaría Fiscal a cargo de Tomás Labal.

A partir de allí, las tareas investigativas quedaron en manos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Bariloche. Los efectivos realizaron distintas pesquisas y consiguieron identificar el inmueble que, según las sospechas reunidas, era utilizado por el hombre y la mujer para guardar los estupefacientes.

Con las pruebas obtenidas, la Justicia ordenó el allanamiento. Durante el procedimiento participó Morena, una perra detectora de drogas que acompañó a los efectivos en la búsqueda de sustancias dentro de la propiedad.

El resultado fue contundente. Además de los 3,8 kilos de cocaína, los federales secuestraron dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Estos últimos elementos podrían aportar información de interés para determinar los movimientos de los detenidos y establecer si existen otras personas vinculadas con la actividad investigada.

Finalmente, el hombre de 21 años y la mujer de 20 quedaron detenidos y a disposición de la Justicia por una infracción a la Ley de Estupefacientes. Por ahora, el informe oficial no precisa el origen de la cocaína, el destino que tenía ni si detrás de la pareja existen otros integrantes vinculados con el acopio de droga en Bariloche.