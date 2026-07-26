Secuestraron en Cinco Saltos una Fiat Fiorino con pedido judicial vigente de la provincia de Buenos Aires

Un operativo preventivo realizado por la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la localidad rionegrina de Cinco Saltos culminó con el secuestro de una Fiat Fiorino que tenía un pedido judicial vigente emitido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires. El procedimiento se llevó adelante durante la mañana de este sábado en la intersección de avenida San Martín y Saavedra.

Mientras se realizaban tareas de prevención y control vehicular en la vía pública, personal de la BMA detuvo la marcha de la Fiat Fiorino para efectuar una identificación de rutina y consultar la información del rodado en las bases de datos policiales. Tras las verificaciones correspondientes, se constató que el utilitario registraba un pedido de secuestro vigente dispuesto por un juzgado con asiento en el Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

El vehículo, a disposición de la Justicia

Ante la situación irregular, y en cumplimiento de la orden judicial, se procedió al secuestro preventivo del vehículo.Fuentes policiales indicaron que el rodado quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias vinculadas a la medida judicial vigente.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de los controles preventivos que se desarrollan de manera permanente en distintos sectores de Cinco Saltos, con el objetivo de detectar irregularidades, verificar documentación y dar cumplimiento a requerimientos judiciales.

La intervención también puso de manifiesto la articulación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, permitiendo ejecutar medidas dictadas por tribunales de otras jurisdicciones cuando los vehículos requeridos son localizados durante operativos en Río Negro.