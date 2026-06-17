Personal de la Comisaría Segunda, junto a investigadores de las Oficinas de Investigaciones Zona Sur Este y Zona Sur Oeste, llevó adelante este miércoles un allanamiento que permitió secuestrar importantes elementos relacionados con una causa por robo, además de demorar a una mujer de 28 años.

La investigación inició durante la madrugada del martes, luego de que el propietario de una camioneta Toyota Hilux denunciara la sustracción de pertenencias del interior de su vehículo.

A partir de la denuncia, efectivos policiales realizaron diversas tareas investigativas con la colaboración de la División Monitoreo Urbano, logrando identificar la modalidad utilizada para cometer el hecho, así como a los presuntos involucrados y el vehículo utilizado.

Los resultados del allanamiento

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de la Dra. Soledad Rangone, solicitó las correspondientes medidas judiciales. Por esto se hizo un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de calles Anaya y 12 de Septiembre, en el barrio Bouquet Roldán.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el hecho investigado, 50 mil pesos en efectivo, una cartera de cuero con diversos elementos en su interior y un automóvil Ford Focus.

Asimismo, fue demorada una mujer de 28 años, mientras que una joven de 16 años quedó bajo resguardo de personal especializado de la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Posteriormente, y tras realizar las requisas autorizadas por la Justicia, se hallaron en el interior de la cartera tres millones de pesos en efectivo en distintas denominaciones.

Además, del vehículo secuestrado se incautó un teléfono celular iPhone y otros elementos que serían de interés para la investigación.