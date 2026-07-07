Personal policial de la Comisaría 13° intervino durante la noche del lunes en un establecimiento rural de la zona de Picada 21, en San Patricio del Chañar, luego de recibir un llamado que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el encargado del predio, quien manifestó haber escuchado dos disparos mientras realizaba un recorrido por la chacra.

De inmediato, el personal policial llevó adelante tareas de relevamiento, rastrillaje y averiguaciones en el sector, logrando localizar dos cartuchos percutidos calibre 16, los cuales fueron secuestrados bajo cadena de custodia.

Durante la inspección, los uniformados observaron a un hombre en las inmediaciones que coincidía con las características aportadas. Tras ser identificado, el sujeto indicó el lugar donde había ocultado un arma de fuego, procediéndose al secuestro de una escopeta calibre 16 de doble caño, sin marca visible ni numeración registral, además de cinco cartuchos calibre 16 sin percutar.

La persona no contaba con la documentación que acreditara la tenencia del arma ni de la munición.

Como parte del procedimiento, el propietario del establecimiento fue invitado a radicar la correspondiente denuncia, mientras que el sospechoso fue demorado y trasladado a la unidad policial para su correcta identificación.

La Fiscalía Única de la Región Vaca Muerta Sur tomó intervención en el hecho y dispuso el inicio de las actuaciones judiciales por una presunta infracción vinculada a la portación ilegal de arma de fuego, continuando la investigación para determinar las circunstancias del episodio.