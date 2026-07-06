Persecución con disparos en Neuquén: buscan al tercer sospechoso que escapó tras abandonar la camioneta

La investigación por la violenta persecución policial que este lunes atravesó el oeste de la ciudad de Neuquén continúa por estas horas. Mientras los dos sospechosos detenidos permanecen a disposición de la Justicia, la Policía intensificó la búsqueda del tercer hombre que viajaba en la camioneta Toyota Hilux y que logró escapar cuando el vehículo fue abandonado tras la fuga.

El comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, confirmó que la identificación de ese sospechoso es ahora uno de los principales objetivos de la investigación. "Estamos en la búsqueda de esta tercera persona porque los tres se dieron a la fuga en diferentes direcciones", explicó el jefe policial en diálogo con el programa Entretiempo por AM550.

Tras la persecución, que incluyó disparos contra el personal policial, los investigadores comenzaron un trabajo de reconstrucción del recorrido realizado por el prófugo.

Para ello, la fuerza analiza registros de las cámaras municipales y del sistema de videovigilancia de la Policía, con el objetivo de establecer su identidad y reconstruir los movimientos posteriores a la fuga. "Estamos trabajando con el sistema de videocámaras para lograr su identificación", sostuvo Mazzone.

Al mismo tiempo, la Fiscalía ordenó nuevas diligencias judiciales que incluyen la requisa de la camioneta secuestrada y distintas medidas investigativas para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Una camioneta robada y una fuga a los tiros

El operativo se inició durante la mañana del lunes, cuando efectivos de la Comisaría Primera y de la Brigada de Investigaciones realizaban tareas preventivas vinculadas a una serie de robos cometidos mediante el uso de inhibidores de señal en estacionamientos comerciales.

En ese contexto detectaron una Toyota Hilux cuya chapa patente no coincidía con el vehículo y que, además, presentaba características similares a una camioneta denunciada como robada a fines de junio en Plottier.

Cuando los efectivos intentaron identificar a sus ocupantes, los tres hombres escaparon a toda velocidad hacia el sur de la ciudad. Durante la persecución, según confirmó la Policía, desde la camioneta efectuaron al menos tres disparos de arma de fuego contra los móviles policiales.

"Estimamos que fueron entre dos y tres disparos", precisó Mazzone, quien destacó que, pese a la gravedad del episodio, no hubo policías ni civiles heridos.

La fuga terminó a pie

La persecución concluyó en inmediaciones de Planas y Anaya, donde los ocupantes abandonaron la camioneta frente a una concesionaria e intentaron escapar corriendo. Gracias al operativo cerrojo desplegado entre distintas unidades policiales, dos de los sospechosos fueron alcanzados y detenidos a pocas cuadras del lugar.

Se trata de dos hombres de 22 años, ambos domiciliados en la ciudad de Neuquén y con antecedentes policiales, quienes quedaron detenidos y serán sometidos a la correspondiente formulación de cargos. Sin embargo, el tercer ocupante logró escapar y continúa prófugo.

La investigación también apunta a determinar si los tres sospechosos integraban una banda dedicada a cometer robos mediante el uso de inhibidores de señal.

Mazzone explicó que este tipo de delitos se registra con frecuencia en estacionamientos de supermercados y grandes superficies comerciales. "Estas personas suelen actuar en playas de estacionamiento donde muchas veces no hay cámaras internas. Utilizan inhibidores para bloquear el cierre centralizado de los vehículos y luego sustraen mochilas, computadoras u otros elementos sin ejercer violencia sobre el auto", detalló.

Para los investigadores, la camioneta secuestrada y los elementos que puedan surgir de las pericias serán claves para avanzar en la identificación del prófugo y establecer si los tres hombres están vinculados con otros hechos ocurridos en la capital neuquina y localidades cercanas.

Mientras tanto, la Policía mantiene activo el operativo para localizar al tercer sospechoso, cuya captura aparece ahora como la prioridad de la causa