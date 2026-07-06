Una disputa por la basura terminó en una violenta batalla campal entre dos familias en Sargento Vidal. Unas 24 personas se enfrentaron a golpes, hubo amenazas con una tumbera, una mujer terminó herida y, cuando la Policía logró controlar la situación, encontró un arsenal improvisado: un arma de fabricación casera, un cartucho de escopeta, un machete de 60 centímetros, dos cuchillos y un hacha.

Todo comenzó cerca de las 11:40, cuando un llamado al 911 RN Emergencias alertó sobre una pelea fuera de control en el basural ubicado sobre calle Rural 11. Quienes pidieron ayuda advirtieron que el enfrentamiento ya había dejado de ser una simple discusión: además de los golpes, una de las personas involucradas amenazaba con disparar una tumbera.

Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría 44° se encontraron con una escena caótica.Los integrantes de las dos familias se empujaban, se golpeaban y se desafiaban en medio del predio donde, a diario, buscan materiales reciclables para obtener un ingreso. Según las primeras averiguaciones, la pelea estalló justamente por la disputa de esos elementos, una actividad que suele generar permanentes roces entre quienes trabajan en el lugar.

El clima era de máxima tensión. Los gritos se mezclaban con las agresiones físicas mientras varios participantes tenían armas blancas al alcance de la mano. La situación amenazaba con desbordarse y terminar de la peor manera.

La Policía secuestró una tumbera, un machete y varios cuchillos

Después de contener a los involucrados, los policías comenzaron a recorrer el sector y descubrieron que el peligro era mucho mayor de lo que mostraba la pelea. En distintos puntos secuestraron una tumbera de caño con mango de goma, un cartucho calibre 12, un machete con una hoja de aproximadamente 60 centímetros, dos cuchillos de diferentes tamaños y un hacha de mano. La presencia de ese armamento dejó al descubierto el nivel de violencia que había alcanzado el enfrentamiento.

En medio del operativo también fue asistida una mujer que presentaba heridas de la pelea. Una ambulancia del hospital local la trasladó para recibir atención médica, mientras el resto de los protagonistas fue identificado y llevado a dependencias policiales para continuar con las actuaciones.

La Fiscalía de turno tomó intervención inmediata y dispuso la apertura de un legajo por lesiones y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego. Ahora la investigación buscará determinar cómo se desencadenó el enfrentamiento y cuál fue la participación de cada uno de los protagonistas en una pelea que, por momentos, hizo temer un desenlace mucho más grave.