Poco antes de las 22 horas de este jueves, dos trabajadores municipales de Roca protagonizaron un accidente de tránsito en la intersección de calle Jujuy y Venezuela. La camioneta oficial en la que se desplazaban colisionó de costado con un taxi y posteriormente impactó contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado en la vía pública.

El hecho generó alarma entre los vecinos que circulaban por la zona, aunque rápidamente se confirmó que no hubo personas lesionadas. Tanto los dos empleados municipales como el chofer del taxi fueron sometidos al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo en todos los casos, despejando cualquier sospecha sobre el estado de los conductores al momento del siniestro.

La cabina de la camioneta quedó destruida

De acuerdo con la información oficial, el personal implicado se desempeña en el área de limpieza de plazas en turno noche y al momento del accidente regresaban de realizar una descarga en la Planta de Tratamiento de Residuos. La camioneta municipal circulaba por calle Jujuy cuando se produjo el impacto con el taxi, que derivó en el posterior choque contra el camión estacionado.

La Ford Ranger quedó incrustada en el camión

La situación fue controlada rápidamente por personal policial y de tránsito, que trabajó en el lugar para ordenar la circulación y evitar mayores inconvenientes. Las autoridades municipales destacaron que el servicio de limpieza nocturna se mantuvo operativo y que el personal involucrado fue asistido de manera preventiva, sin necesidad de atención médica. El hecho, más allá de no haber dejado consecuencias físicas, volvió a poner en debate la necesidad de extremar precauciones en la conducción y reforzar la seguridad vial en sectores de alto tránsito urbano.