Realizaron una masiva marcha reclamando por la aparición de Agostina Vega. Familiares encabezaron la movilización en el sexto día sin tener novedades sobre el paradero de la joven de 14 años buscada en Córdoba capital.

Melisa, la madre de Agostina, se descompensó durante la actividad, a raíz de que lleva varios días sin comer y dormir. La mujer lloraba desconsoladamente ante la falta de noticias de su hija, que permanece desaparecida desde el sábado 23 de mayo. Debió ser trasladada en ambulancia a un hospital para establecer un mejor control sobre su estado de salud.

El reclamo convocó a una gran cantidad de vecinos

La marcha comenzó cerca de las 17 en las calles del centro de la capital cordobesa, donde familiares recibieron el apoyo de una gran cantidad de vecinos que se unió al pedido de aparición con vida de la adolescente de 14 años.

En el inicio del recorrido, la madre expresó: "Mi hija va a aparecer viva. Yo presiento que mi hija está bien". También solicitó que se investigue a una mujer identificada como "Sol" y afirmó que, a su entender, integrantes del entorno del sospechoso estarían ocultando información.

La fiscalía también analiza un mensaje que la mamá de Agostina Vega recibió en las últimas horas y que podría ser clave para la investigación.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que los rastrillajes continuarán durante la noche y aseguró: "No vamos a parar hasta encontrarla".

"No hay que descartar nuevas imputaciones", consignó Quinteros en declaraciones a los medios en el lugar donde persiste la búsqueda de la menor.

El fiscal anunció que se levantó el secreto de sumario

Por la mañana, el fiscal Raúl Gascón estuvo presente en los peritajes en la casa del acusado y allí habló con la prensa, donde comentó que "se buscan con y sin vida" a Agostina. "La búsqueda es intensa y sin parar. Trabajamos día y noche", destacó el fiscal, quien remarcó que "estamos avanzando hacia la verdad y en base a las pruebas".

Asimismo, confirmó que se analiza un vehículo que se halló en operativos en los barrio Ferreyra y José Ignacio Díaz. Sobre un video que apareció en las útlimas horas, afirmó que "la prueba indica que es Agostina".

La fiscalía también analiza un mensaje que la mamá de Agostina Vega recibió en las últimas horas y que podría ser clave para la investigación. Desde el entorno de la causa sostienen que la menor está en Córdoba y con vida.

“Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”, es el mensaje que llegó al celular de Melisa, la mamá de la adolescente, por lo que de manera inmediata se trasladó hasta la Policía para incorporarlo a la causa.

Como ocurre en casos de esta índole, algunos de los llamados son en broma, pero en otros Melisa explicó que reconoció las voces, por lo que decidió que sean analizados por los especialistas.

Este jueves, el único detenido en la pesquisa, Claudio Gabriel Barrelier, declaró y sostuvo el relato del auto rojo y que la nena que se ve en el video es su hija, con relación a las imágenes difundidas en las últimas horas.