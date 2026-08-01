Fue a disfrutar de la nieve en un auto robado, intentó escapar y terminó detenido en Bariloche

Un hombre de 43 años oriundo de Allen, que desde hacía dos días recorría Bariloche a bordo de un Toyota Etios con pedido de secuestro por robo, fue detenido tras una persecución policial luego de intentar escapar de un control. El sospechoso, que circulaba por distintos sectores de la ciudad turística en plena temporada invernal, fue interceptado después de chocar contra otro vehículo y, durante el procedimiento, también le encontraron cocaína entre sus pertenencias.

El operativo comenzó cuando una cámara del Anillo Digital equipada con tecnología de reconocimiento automático de patentes (LPR) detectó el paso del automóvil y emitió una alerta. De inmediato, el sistema 911 RN Emergencias coordinó el despliegue de efectivos de la Policía de Río Negro para localizar el vehículo, que registraba un pedido de secuestro emitido por la Justicia de Tierra del Fuego.

Gracias al monitoreo en tiempo real, las autoridades obtuvieron una nueva ubicación del Toyota Etios y pudieron reconstruir su recorrido por distintos puntos de Bariloche. Esa información permitió orientar a los patrulleros que participaban del operativo y mantener un seguimiento constante de los movimientos del conductor.

En un primer momento, el hombre desoyó la presencia policial, evitó el control y emprendió la fuga por las calles de la ciudad. La persecución continuó mediante un trabajo coordinado entre el 911 y los efectivos desplegados hasta que el vehículo fue localizado nuevamente y terminó siendo interceptado luego de colisionar con otro automóvil.

Tras la detención, el conductor quedó a disposición de la Justicia y el Toyota Etios fue secuestrado para avanzar con las actuaciones judiciales vinculadas al pedido de captura del rodado. Durante la requisa, además, personal especializado encontró 10,6 gramos de cocaína que el detenido llevaba consigo, elemento que también quedó incorporado a la causa.

El procedimiento volvió a mostrar la importancia de las herramientas tecnológicas aplicadas a la prevención del delito. La combinación del Anillo Digital con tecnología LPR, el monitoreo permanente del 911 RN Emergencias y el trabajo coordinado de la Policía de Río Negro permitió recuperar un vehículo buscado por la Justicia y detener al sospechoso antes de que pudiera abandonar la ciudad.