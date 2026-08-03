La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) confirmó su adhesión al paro nacional docente convocado por Ctera para este lunes 3 de agosto. La medida es parte de un plan de lucha nacional que busca visibilizar la crisis salarial y laboral que atraviesa la docencia en todo el país.

Desde UnTER señalaron que el paro es una respuesta al profundo deterioro de las condiciones salariales y laborales, con salarios pulverizados por la inflación, desfinanciamiento de la educación pública y recortes presupuestarios que afectan derechos históricamente conquistados. El gremio remarcó que la protesta reclama una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, la convocatoria a paritarias nacionales y provinciales con respuestas concretas, mayor presupuesto para la educación pública, defensa de las jubilaciones y de los derechos previsionales, restitución y fortalecimiento de programas educativos nacionales, condiciones dignas de enseñar y aprender en todas las escuelas y la defensa irrestricta de la escuela pública como derecho social.

La conducción gremial subrayó que la medida debe ser parte de un plan de lucha nacional que acompañe y fortalezca a las provincias que sostienen conflictos desde hace meses. “La unidad, la organización y la continuidad de las acciones son fundamentales para construir una respuesta colectiva frente al ajuste y para que ninguna provincia quede sola en sus reclamos”, remarcaron.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) explicó que la convocatoria responde a la negativa del Gobierno nacional de reabrir la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa.

Habrá controles

El Gobierno nacional reiteró que fiscalizará el cumplimiento de la Ley 27.802, que establece que la educación es un servicio esencial. En ese contexto recordó que las provincias deben garantizar una cobertura mínima del 75% en la prestación habitual de las escuelas, incluso en jornadas de paro.

En Río Negro, el Ministerio de Educación habilitó un sistema online para que el personal docente registre su presencia laboral. Ingresando a la plataforma “Trámites y Consultas”, los trabajadores podrán dejar constancia de su asistencia y evitar que se vea afectada la liquidación salarial.

La jornada de paro nacional se desarrolla en simultáneo con movilizaciones y actos en distintas ciudades argentinas, consolidando una protesta que busca instalar en la agenda pública la necesidad de políticas que garanticen condiciones dignas de trabajo y enseñanza, en un contexto de tensión creciente entre los gremios y las autoridades.