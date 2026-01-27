El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales debió rescatar a un joven turista que se había extraviado cuando realizaba una actividad recreativa en la zona del Cerro Ventana en Bariloche. Indicaron que la alerta llegó a las 17:34, cuando Protección Civil solicitó la intervención del SPLIF para localizar a la persona perdida.

A partir de esto, cinco combatientes partieron desde Estancia del Carmen para iniciar la búsqueda. Afortunadamente, antes de las 20 lograron establecer comunicación telefónica con el hombre, quien pudo compartir su ubicación exacta. Los rescatistas le indicaron que permaneciera en el lugar donde se encontraba para facilitar el encuentro.

Tras casi dos horas de ascenso en terreno montañoso, a las 19:32 el equipo de rescate logró dar con el hombre, quien se encontraba en buen estado de salud. De inmediato lo acompañaron en el descenso hacia zona segura.

El operativo concluyó a las 20:16, momento en que se dio por finalizada la búsqueda. La persona rescatada fue entregada a personal policial de la Comisaría 42. Afortunadamente se encontraba en buen estado y admitió que no lograba dar con el sendero que lo llevara hasta la parte alta del cerro.

Como en cada ocasión y tras conocer que dos turistas murieron este lunes en el Parque Nacional Lanín y en el Nahuel Huapi por distintas causas, piden precaución antes de aventurarse a realizar una actividad.

Como medida obligatoria se debe informar del trekking en la página que indique el lugar. Además se recomienda estar preparado físicamente y llevar todos los insumos necesarios para pasar el tiempo en la montaña.