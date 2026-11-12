Los tatuajes, la ropa que no aparece y una autopsia clave: las incógnitas del cuerpo encontrado cerca de Plaza Huincul

El hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona rural del paraje Rankil Co, a unos 20 kilómetros de Plaza Huincul, abrió una investigación que todavía tiene varios interrogantes. Este jueves, mientras se esperan los resultados de la autopsia, la Fiscalía puso el foco en dos circunstancias que llamaron especialmente la atención de los investigadores: el cadáver estaba completamente desnudo y, en una primera inspección, no presentaba signos visibles de violencia.

La principal hipótesis apunta a que podría tratarse de Emanuel David Celestino Amador, un joven de aproximadamente 25 años que era buscado desde el 29 de octubre en Cutral Co. Sin embargo, el fiscal jefe de esa ciudad, Gastón Liotard, aclaró que todavía no se puede confirmar su identidad y que serán necesarias nuevas pericias.

El cuerpo fue encontrado durante la tarde del miércoles 11 de noviembre por un puestero que recorría el sector en busca de unos animales. El hombre advirtió la presencia del cadáver y dio aviso a las autoridades.

A partir de la comunicación, personal policial y judicial se trasladó hasta el lugar indicado. Se trata de una zona de campo de difícil acceso, con cañadones y sectores escabrosos, a la que solamente se puede llegar a pie o a caballo.

Cuando los investigadores lograron arribar, constataron que se trataba de una persona de sexo masculino que se encontraba en avanzado estado de descomposición. Por esa razón, se activó el protocolo correspondiente para el levantamiento y traslado del cuerpo, que fue llevado a la ciudad de Neuquén para avanzar con los estudios forenses.

Un cuerpo desnudo y sin signos visibles de violencia

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el hombre estaba completamente desnudo. Hasta el momento tampoco encontraron prendas de vestir ni pertenencias en los alrededores. Liotard explicó en Radio 7, que, durante la primera inspección, no observaron indicios que permitieran sostener que el cuerpo hubiera sido trasladado o arrastrado hasta ese sector.

"A primera vista da la sensación de que no hay indicios de criminalidad. No hay indicios de arrastre, por lo menos inicialmente visibles en el cuerpo", señaló el fiscal jefe.

En ese sentido, explicó que si alguien hubiera trasladado el cadáver hasta ese lugar deberían existir rastros compatibles con esa maniobra. Sin embargo, durante las primeras tareas no detectaron señales de esas características.

El funcionario también remarcó que, inicialmente, no observaron lesiones externas que permitieran advertir un episodio de violencia. De todos modos, aclaró que el estado de descomposición del cuerpo obliga a profundizar los estudios antes de establecer qué ocurrió.

Los tatuajes, la principal pista para identificarlo

La posibilidad de que el cuerpo corresponda a Emanuel David Celestino Amador surgió a partir de una característica particular: los tatuajes que presentaba en ambos antebrazos. El joven era buscado desde el 29 de octubre, cuando se perdió contacto con él en Cutral Co. Según explicó Liotard, las marcas observadas en el cuerpo coincidirían con las características aportadas durante la búsqueda.

"No puedo confirmar ni afirmar con total certeza que se trate de la persona que se está buscando. Todo indica que sí, que es una persona que ronda los 25 años y que había desaparecido el 29 de octubre", sostuvo.

El cuerpo fue trasladado a Neuquén para realizar los estudios forenses. La autopsia es uno de los procedimientos centrales para establecer la causa de muerte y determinar si existieron lesiones que no pudieron advertirse durante la primera inspección.

Liotard explicó que, cuando se encuentran cuerpos en avanzado estado de descomposición, el protocolo de autopsia es más complejo y requiere procedimientos específicos.

Otro dato que complica las tareas es la ubicación del hallazgo. Se trata de un área sin señal telefónica, rodeada de cañadones y terrenos de difícil circulación. Además, el fiscal indicó que unas dos semanas atrás se habían registrado lluvias abundantes en la zona, una circunstancia que podría haber modificado el terreno y afectado la conservación de posibles rastros.