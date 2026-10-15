El asistente letrado Guillermo Rodríguez y la fiscal del caso Laura Pizzipaulo sostuvieron la acusación contra un hombre por amenazar a su pareja durante una discusión en una vivienda que compartían en Caviahue.

La jueza Bibiana Ojeda lo declaró penalmente responsable del delito de amenazas simples, en calidad de autor.

El hecho ocurrió a principios de noviembre de 2025. En medio de una discusión, el hombre le dijo a la mujer: “Te tengo entre ceja y ceja. Como lo saqué con los pies para adelante al otro, lo voy a hacer con vos”.

Durante el juicio, la fiscalía planteó que las expresiones debían analizarse en el contexto de la relación y de las situaciones de control y violencia que atravesaba la víctima.

Además el asistente letrado Rodríguez destacó que el acusado tiene una condena previa por homicidio, ya agotada, y que la mujer conocía ese antecedente. Según explicó, esa circunstancia era relevante para comprender cómo había recibido las palabras.

El valor del testimonio

La defensa pidió la absolución ya que sostuvo que la denuncia estaba vinculada con una disputa económica y patrimonial entre ambos, especialmente por un vehículo, y cuestionó que las expresiones tuvieran entidad suficiente para constituir un delito.

También señaló que no había testigos presenciales de la conversación ni se habían constatado lesiones físicas.

En su resolución, la jueza Ojeda consideró que la frase no fue “un exabrupto aislado” durante una discusión por dinero y valoró el testimonio de la mujer y los relatos de profesionales que describieron el temor que experimentó.

Por esas razones, declaró penalmente responsable a L.F.B. por el delito de amenazas simples y anunció que la sentencia escrita se conocerá dentro del plazo legal.