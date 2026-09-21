En una audiencia de formulación de cargos realizada hoy en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso Paula González acusó a una mujer, M.C.S., por amenazar con un arma a un hombre en un taller mecánico de la ciudad de Neuquén.

Cómo fue el episodio

La funcionaria de la fiscalía detalló el hecho: el 10 de junio de 2026 la imputada se presentó en un taller mecánico donde estaba la víctima junto a un compañero de trabajo. Una vez allí, extrajo un arma, le apuntó al hombre en el pecho y en la cabeza y lo amenazó verbalmente. La fiscal expresó que la imputada le manifestó: “te voy a hacer pelota, te voy a incendiar el taller”.

Tras la denuncia presentada por la víctima, se realizó un allanamiento donde fue secuestrada el arma y, tras ser peritada, se determinó que se trataba de una réplica de arma de fuego.

Por este hecho, González le atribuyó a M.C.S., el delito de amenazas agravadas por el uso de armas, en carácter de autora.

Qué definió el juez

La fiscal del caso requirió como medida de coerción que se le prohíba a la imputada acercarse a menos de 200 metros de la víctima y realizar actos de contacto, perturbación o intimidación durante el transcurso de la investigación.

El juez de garantías Raúl Aufranc, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló la acusación presentada la fiscalía y fijó el plazo ara concluir la investigación en cuatro meses. Además, el magistrado dispuso las medidas tal como fueron solicitadas y por el mismo plazo.