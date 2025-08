Tenía 10 kilos de cocaína, pagó 700 mil pesos y le dieron prisión domiciliaria con tobillera electrónica

Rocío Úbeda ya no duerme en una celda. Pese a haber sido detenida por uno de los operativos antidroga más resonantes del año en General Roca, la Justicia Federal le concedió la prisión domiciliaria. Debió pagar 700 mil pesos de caución, y ahora espera el avance de la causa desde su hogar, con restricciones, pero sin barrotes.

La mujer era la única que seguía detenida por el hallazgo de 10,8 kilos de cocaína ocultos en un somier. El operativo fue bautizado “Ola Polar” y ocurrió en una vivienda céntrica de calle Rodhe al 700. Según la acusación, allí escondían la droga que, se estima, podría tener un valor superior a los 300 millones de pesos en el mercado ilegal.

Todo empezó con un llamado anónimo al 0800 DROGAS. A partir de ahí, la Policía de Río Negro, bajo la lupa de la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC), comenzó a seguir los movimientos en ese departamento. Tras horas de vigilancia, entraron con orden judicial y encontraron en la base de un somier encontraron los diez kilos ochocientos gramos de cocaína distribuidos en varios paquetes adentro de una mochila.

En total, hubo tres detenidos. Pero la suerte no fue la misma para todos. Daiana Astroza y Milton Álvarez recuperaron la libertad al toque, apenas unos días después, con algunas restricciones. Los investigadores sostienen que no tenían vínculo directo con la droga. Ellos, de hecho, declararon que no sabían lo que había en la casa.

La situación de Úbeda era distinta. Su nombre quedó como principal en la causa. Pero ni eso alcanzó para que siga presa. Su defensa oficial pidió revisar la medida y un tribunal de alzada le dio luz verde. Resultado: salió con una fianza y una tobillera.

Desde el gobierno provincial celebraron el operativo como “histórico”. El ministro de Seguridad, Daniel Jara, dijo que “no hay antecedentes de semejante cantidad incautada en Río Negro” y que fue un “golpe fuerte” al narco. También elogió la coordinación entre la Policía y la Justicia Federal.

Mientras tanto, la droga sigue secuestrada y el expediente avanza.