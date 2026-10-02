Un alumno del CEM 94 de El Bolsón fue detenido después de violar una prohibición de acercamiento dictada tras la denuncia de una docente por situaciones de acoso y violencia de género. El acusado habría vuelto a presentarse cerca de la mujer pese a la medida judicial vigente y quedó a disposición de la Justicia, mientras la comunidad educativa permanece bajo un esquema especial de prevención policial.

La historia que terminó con un detenido comenzó con una denuncia que puso en alerta a la comunidad educativa del CEM 94. Una docente denunció situaciones de acoso y violencia de género que atribuyó a un alumno del establecimiento y, a partir de esa presentación, la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento para intentar evitar nuevos contactos.

Sin embargo, la medida no alcanzó para cortar la situación. El violento volvió a aparecer y se presentó en el domicilio de la docente. La presencia del joven activó nuevamente la intervención policial y permitió constatar que existía una medida judicial que le impedía acercarse a la mujer. A partir de esa situación, los efectivos procedieron a detenerlo. El caso quedó entonces en manos del Ministerio Público Fiscal (MPF), mientras la Brigada de Investigaciones avanzó con las actuaciones vinculadas a las denuncias y al presunto incumplimiento de la medida judicial.

Pero el conflicto ya había desbordado la relación entre la docente y el alumno. Dentro del CEM 94 también se había producido un episodio de violencia contra el director del establecimiento, quien fue golpeado en su lugar de trabajo. Ese hecho terminó de encender la alarma entre docentes y autoridades. El temor dentro de la comunidad educativa había crecido por las apariciones del acusado y por la posibilidad de que el conflicto volviera a trasladarse al establecimiento.

Por eso se dispuso un esquema de prevención en los momentos más sensibles de la jornada escolar. Los efectivos realizan rondines y permanecen atentos durante los horarios de ingreso y salida, cuando se concentra la mayor cantidad de alumnos, docentes y directivos. La medida busca evitar nuevos episodios y llevar tranquilidad a quienes concurren diariamente al establecimiento.

Mientras tanto, el detenido espera la audiencia de formulación de cargos. Será en esa instancia cuando la Fiscalía exponga ante el juez los hechos que le atribuye y los elementos reunidos hasta el momento. Luego, la Justicia deberá determinar qué medidas cautelares corresponden mientras continúa la investigación.

El acusado, además, difundió su propia versión a través de las redes sociales. En esas publicaciones sostuvo que había existido un vínculo previo y consentido con la docente y reconoció la agresión contra el director. Esa versión forma parte de sus manifestaciones y deberá ser contrastada con las pruebas incorporadas a la investigación judicial.