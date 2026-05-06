La Municipalidad de Cipolletti inició acciones contra una hormigonera de la ciudad de Neuquén por un video que expone una grave infracción. En las imágenes se ve cómo el camión circula por la calle Mariano Moreno de la ciudad vertiendo material concreto en la calzada.

Tanto el acta como la multa se realizó luego de que vecinos y personal de Servicios Públicos se quejen por el episodio, ya que ensucia la ciudad y luego la Municipalidad debe limpiar.

Desde el Ejecutivo explicaron que el monto de la sanción será determinado por el Juzgado de Faltas municipal y que se ha labrado acta a la empresa neuquina por el hecho, la cual se dedica a la venta y transporte de hormigón elaborado.

Además aclararon que no es la primera vez que ocurre una situación de este tipo.

Qué infracción cometió y cuánto pagarán

En cuanto a las infracciones, se enmarcan en distintos artículos: arrojo de residuos en la vía pública, contaminación ambiental, elementos peligrosos sobre calzadas.

La multa se determina según el SAM (cada SAM son alrededor de $1400). Según este cálculo, el monto máximo que podría pagar la empresa de hormigón es de $5 millones.

Aclararon que, una vez notificada, la empresa se puso a disposición para evitar que esto se repita y aceptaron el acta contravencional. Por último, el municipio les solicita un plan de trabajo que consiste en informar dónde trabajarán y qué tareas harán para poder realizar un seguimiento y que no vuelva a ocurrir.