Un hombre fue detenido este viernes en la ciudad de Neuquén después de protagonizar una serie de incidentes en la vía pública. Según la información oficial, causó daños en varios vehículos estacionados y se desplazaba con un cuchillo cuando fue localizado por efectivos policiales.

Cómo fue la detención del hombre que destrozó autos en el barrio Islas Malvinas

La intervención se produjo cerca de las 9:10 en la zona de las calles Antártida Argentina y Gobernador Denis. Vecinos alertaron sobre una persona que golpeaba automóviles y generaba preocupación entre quienes transitaban por el sector. A partir de esos avisos, personal policial llegó rápidamente al lugar.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los uniformados, el sospechoso intentó alejarse al advertir la presencia de los efectivos. La maniobra derivó en una breve persecución por calle Denis. Minutos después, los agentes lograron interceptarlo y controlar la situación.

Los efectivos secuestraron elementos durante el procedimiento

Tras la aprehensión, los policías encontraron entre sus pertenencias un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros y una manopla. Ambos elementos fueron secuestrados para incorporarlos a la investigación.

En el lugar también trabajó personal de Criminalística de la Policía del Neuquén. Los especialistas realizaron fotografías, relevaron rastros y reunieron distintos elementos que serán analizados en el marco de la causa.

La Fiscalía dispuso medidas para avanzar con la investigación

La Fiscalía de Actuaciones Genéricas tomó intervención en el caso y ordenó una serie de diligencias para esclarecer lo sucedido. Además, dispuso la notificación de las actuaciones vinculadas a los daños denunciados y a la resistencia presentada durante el procedimiento.

Mientras continúan las tareas investigativas, las autoridades buscan determinar el alcance de los destrozos ocasionados y establecer si existen más vehículos afectados por el episodio registrado en ese sector de la capital neuquina.