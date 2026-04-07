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Martes 07 de Abril, Neuquén, Argentina
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Operativo policial en Neuquén

Tensión en Neuquén: un hombre con un cuchillo se atrincheró en un polideportivo con niñas entrenando

Durante la tarde de este lunes, un hombre ingresó con un cuchillo al Polideportivo Gregorio Álvarez, se encerró en el baño de damas y obligó a un operativo policial mientras había menores practicando vóley.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 07 de abril de 2026 a las 01:31
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Un momento de alta tensión se registró este lunes por la tarde en el Polideportivo Gregorio Álvarez, en la ciudad de Neuquén, cuando un hombre armado con un cuchillo de gran tamaño ingresó al establecimiento y se atrincheró en el baño de damas.

El episodio ocurrió alrededor de las 17:30, en pleno horario de actividades deportivas, lo que generó preocupación entre las personas presentes, especialmente porque había niñas practicando vóley en el lugar.

 

Intervención policial y disparos

Tras el ingreso del hombre, testigos dieron aviso inmediato a la Policía de Neuquén, que acudió al polideportivo para intervenir y controlar la situación.

Durante el procedimiento, se escucharon disparos, lo que incrementó el nerviosismo y la incertidumbre entre quienes se encontraban dentro del edificio.

El hecho generó especial alarma debido a que, al momento del operativo, se desarrollaban actividades deportivas con menores de edad, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad y resguardo.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas como consecuencia del episodio. Sin embargo, las autoridades aún no informaron detalles oficiales sobre cómo finalizó la intervención ni el estado del hombre involucrado.

Se espera que la Policía de Neuquén brinde un parte oficial con precisiones sobre el procedimiento.

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