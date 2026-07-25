Un recorrido que terminó fuera de la calzada

Un automóvil terminó dentro del cauce de un arroyo tras un siniestro vial ocurrido alrededor de las 22:45 sobre la avenida San Martín Sur, en El Bolsón. Por causas que todavía no fueron informadas, el conductor perdió el control del vehículo y salió del camino hasta caer al curso de agua.

El episodio movilizó a Bomberos Voluntarios de El Bolsón, que recibieron el aviso de la emergencia y enviaron una unidad de rescate hacia el lugar.

Sin embargo, cuando el personal arribó, la escena ya era muy distinta a la que esperaban encontrar.

El conductor salió solo y el auto ya estaba siendo retirado

Según informaron desde Bomberos Voluntarios, al llegar encontraron a efectivos policiales trabajando en el lugar, mientras un camión particular ya realizaba las maniobras para sacar el vehículo del arroyo.

El conductor había logrado salir por sus propios medios antes de la llegada de los rescatistas y no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario realizar tareas de extracción.

La rápida remoción del automóvil evitó que permaneciera dentro del cauce durante más tiempo, aunque el siniestro volvió a poner el foco sobre los riesgos de perder el control de un vehículo, especialmente durante la noche.

Investigan cómo terminó dentro del arroyo

Hasta el momento no se informó qué provocó que el automóvil abandonara la calzada y terminara dentro del arroyo que corre junto a la avenida San Martín Sur.

Tampoco trascendieron datos sobre la velocidad a la que circulaba el vehículo ni si las condiciones del camino influyeron en el hecho.

El episodio no dejó personas heridas, pero volvió a evidenciar cómo una maniobra fuera de control puede terminar en un accidente de consecuencias mucho más graves.