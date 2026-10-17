Un viaje de rutina terminó en un momento de extrema tensión para un chofer de la aplicación de transporte DiDi en la ciudad de Neuquén. Durante la mañana de este sábado 17 de octubre, un pasajero lo amenazó con un elemento cortopunzante, le exigió modificar el recorrido y provocó daños en el interior del vehículo. Tras el episodio, escapó del lugar, pero la Policía logró localizarlo y demorarlo.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, en inmediaciones de las calles Rufino Ortega y Asamblea. Personal de la Comisaría 21° intervino luego de recibir un requerimiento del Centro de Operaciones Policiales (COP), mientras realizaba tareas de patrullaje preventivo.

Lo amenazó por negarse a cambiar el recorrido

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron al conductor, quien relató la violenta situación que acababa de atravesar. Según su testimonio, el pasajero lo amenazó con un elemento cortopunzante y le exigió que modificara el recorrido del viaje.

Ante la negativa del chofer, el hombre reaccionó de manera violenta y provocó daños en el interior del auto. Luego, se retiró del lugar, mientras el conductor dio aviso a las autoridades.

La situación generó un operativo policial para localizar al responsable, a partir de las características aportadas por la víctima.

El hombre de 34 años intentó escapar de la Policía, pero fue interceptado y trasladado a la Comisaría 21°.

Intentó escapar, pero la Policía lo demoró

Con los datos obtenidos, los uniformados desplegaron un patrullaje por la zona y lograron identificar al sospechoso, un hombre de 34 años. Al advertir la presencia policial, el individuo intentó escapar, pero los efectivos lo interceptaron rápidamente y procedieron a su demora.

Finalmente, fue trasladado a la Comisaría 21°, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales por su presunta participación en un intento de robo, daños y amenazas calificadas.