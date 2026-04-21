La ciudad de Neuquén continúa avanzando en la modernización de su sistema de transporte con la confirmación de la llegada de DiDi, una de las plataformas de movilidad más importantes a nivel internacional. La incorporación ya es un hecho y marca un nuevo paso en la ampliación de alternativas para los vecinos.

El desembarco de la aplicación se da en el marco de la ordenanza que regula el funcionamiento de las apps de transporte en la ciudad, una normativa que permitió ordenar una actividad que ya venía creciendo de manera sostenida. La concejal del PRO Denisse Stillger, impulsora de la iniciativa, destacó que esta aprobación consolida un proceso en la movilidad urbana.

“Neuquén hoy es una ciudad preparada para recibir inversiones, innovar y ofrecer más alternativas a sus vecinos. La llegada de DiDi es una muestra clara de ese camino”, expresó la edil.

Durante esta semana, Stillger mantuvo un encuentro con representantes de la empresa, en el que se analizaron las expectativas y proyecciones de la plataforma en una ciudad que continúa creciendo tanto en población como en actividad económica.

Desde DiDi remarcaron el potencial de Neuquén como plaza estratégica, destacando el aumento en el uso de herramientas digitales y la necesidad de ampliar las opciones de transporte en un contexto urbano cada vez más dinámico. Cabe recordar que Neuquén fue una de las primeras ciudades del país en establecer un marco regulatorio específico para este tipo de servicios, lo que permitió brindar mayor seguridad tanto a usuarios como a conductores, además de generar condiciones claras para la llegada de nuevas inversiones.

En los últimos meses, el interés de distintas empresas por desembarcar en el mercado local fue en aumento, impulsado por la previsibilidad normativa y la creciente demanda de los usuarios.

Con la incorporación de DiDi, los vecinos suman una nueva alternativa para moverse por la ciudad, en un sistema que busca adaptarse a las nuevas demandas y ofrecer mayor libertad de elección en el transporte diario.