¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
El hermano se hizo cargo

Tiene 16 años y manejaba una Amarok sin licencia: lo frenaron en pleno centro de Centenario

El operativo se realizó frente a la Municipalidad, donde efectivos de la Comisaría Quinta detuvieron la marcha del vehículo. Al comprobar que el conductor era menor y no tenía licencia, las autoridades labraron una multa.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 13:11
PUBLICIDAD
Un adolescente de 16 años fue sorprendido conduciendo una Volkswagen Amarok en pleno centro de Centenario. Foto: Centenario Digital.

Un importante despliegue policial generó alarma el miércoles por la tarde en pleno centro de Centenario, en el sector conocido como el casco viejo, luego de que vecinos advirtieran que un adolescente de apenas 16 años circulaba al mando de una camioneta Volkswagen Amarok.

El episodio ocurrió sobre las 17, en la intersección de las calles Intendente Pons y San Martín, frente a la Municipalidad de Centenario. Ante la situación, efectivos de la Comisaría Quinta intervinieron y procedieron a detener la marcha del vehículo en una de las esquinas más transitadas de la zona.

Una vez identificado el conductor, los policías constataron que se trataba de un menor de edad y que no contaba con licencia habilitante para conducir, según informó Centenario Digital. Por ese motivo, se convocó a personal de la División Tránsito Villa Obrera para intervenir en el procedimiento y determinar las actuaciones correspondientes.

Finalmente, se hizo presente en el lugar un hermano mayor del adolescente. Las autoridades procedieron a labrarle una multa por conducir siendo menor y sin licencia, y posteriormente el joven y su acompañante se retiraron del lugar. El hecho generó preocupación entre los vecinos por el riesgo que implica la circulación de un menor al mando de un vehículo de gran porte.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD