Tiene 16 años y manejaba una Amarok sin licencia: lo frenaron en pleno centro de Centenario

Un importante despliegue policial generó alarma el miércoles por la tarde en pleno centro de Centenario, en el sector conocido como el casco viejo, luego de que vecinos advirtieran que un adolescente de apenas 16 años circulaba al mando de una camioneta Volkswagen Amarok.

El episodio ocurrió sobre las 17, en la intersección de las calles Intendente Pons y San Martín, frente a la Municipalidad de Centenario. Ante la situación, efectivos de la Comisaría Quinta intervinieron y procedieron a detener la marcha del vehículo en una de las esquinas más transitadas de la zona.

Una vez identificado el conductor, los policías constataron que se trataba de un menor de edad y que no contaba con licencia habilitante para conducir, según informó Centenario Digital. Por ese motivo, se convocó a personal de la División Tránsito Villa Obrera para intervenir en el procedimiento y determinar las actuaciones correspondientes.

Finalmente, se hizo presente en el lugar un hermano mayor del adolescente. Las autoridades procedieron a labrarle una multa por conducir siendo menor y sin licencia, y posteriormente el joven y su acompañante se retiraron del lugar. El hecho generó preocupación entre los vecinos por el riesgo que implica la circulación de un menor al mando de un vehículo de gran porte.