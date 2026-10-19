Un mensaje de texto desató una secuencia de violencia que terminó con un celular dañado y, al día siguiente, una mujer golpeada en la cara. Un joven de 21 años deberá afrontar un juicio por dos hechos ocurridos en septiembre de 2025 en Mainqué e Ingeniero Huergo, donde su expareja fue víctima de agresiones físicas y daños en sus pertenencias. Esta mañana se presentó la prueba para el debate y un juez resolvió que el caso sea juzgado por un tribunal unipersonal.

La primera escena ocurrió durante la noche del 23 de septiembre, en una vivienda de Mainqué. Según relató la fiscal Vanesa Cascallares, el joven revisó un mensaje de texto en el celular de su pareja y comenzó a increparla con insultos. La discusión escaló y el teléfono terminó arrojado y dañado. Pero la secuencia no terminó ahí: el hombre le quitó la tarjeta SIM y se la tragó, en un episodio que sumó un componente insólito a la agresión.

Después, el acusado tomó un cuchillo y dañó la billetera de la mujer. Frente a esa situación, la víctima logró salir del domicilio y escapar en una motocicleta hacia Ingeniero Huergo. Sin embargo, la violencia no quedó limitada a aquella noche ni terminó con la huida de la joven. Menos de 24 horas después, se produjo el segundo episodio que ahora llegará a juicio.

El 24 de septiembre de 2025, durante la tarde, la mujer llegó a las inmediaciones de su domicilio en Ingeniero Huergo y fue abordada por el joven. De acuerdo con la acusación fiscal, el hombre le pegó una trompada en la cara y provocó que cayera al suelo. Como consecuencia del golpe, sufrió escoriaciones e inflamación en la región facial.

Por estos hechos, el imputado deberá responder por lesiones leves doblemente agravadas, por haber sido cometidas contra una persona con quien mantenía una relación de pareja y por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en concurso real con el delito de daño. La calificación describe dos episodios distintos, pero conectados por la violencia ejercida contra la misma víctima.

Ahora, el juicio buscará reconstruir lo sucedido a partir de distintos testimonios y pruebas. Está previsto que declare la mujer, además de testigos presenciales y personas allegadas a ella. También fueron convocados el médico que intervino en la guardia del hospital local, especialistas del Cuerpo de Investigación Forense y personal policial del Gabinete de Criminalística de Villa Regina. La querella adhirió a la prueba ofrecida por la fiscalía, mientras que la defensa particular propuso cinco testigos.