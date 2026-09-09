¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Se escapó en Villa Regina

Está condenado por abusar sexualmente de una menor, desapareció y ahora la Justicia de Regina pidió la captura

Juan Manuel Brandimarte, de 44 años, había recibido una condena de 10 años y medio por un abuso sexual contra una menor. Como la sentencia todavía no estaba firme, permanecía en libertad. No se presentó a una audiencia y desde entonces no pudieron encontrarlo.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 09:08
PUBLICIDAD
La Policía de Río Negro difundió el pedido de búsqueda y captura. Cualquier dato puede ser comunicado al 911.

La tranquilidad se terminó de golpe. Un hombre condenado a 10 años y medio de prisión por abuso sexual contra una menor es buscado intensamente por la Justicia y la Policía de Río Negro después de no presentarse a una audiencia y desaparecer del radar de las autoridades.

Se trata de Juan Manuel Brandimarte, de 44 años, quien hasta ahora afrontaba el proceso en libertad debido a que la condena dictada en su contra todavía no se encontraba firme. Pero una nueva situación judicial cambió el escenario y encendió todas las alarmas.

Brandimarte había sido citado a una audiencia durante la última semana, vinculada con la implementación de una medida cautelar. Sin embargo, no se presentó y, posteriormente, tampoco pudo ser ubicado por la Justicia.

Ante esta situación, la Fiscalía de Villa Regina solicitó que se librara una orden de captura. El pedido fue finalmente difundido por la Policía de Río Negro bajo el aviso de “Búsqueda y Captura – Causa Judicial”.

Ahora la búsqueda se extiende por toda la provincia. Las autoridades intentan determinar dónde se encuentra el hombre, mientras avanzan las actuaciones judiciales para concretar su localización y detención.

Desde la Policía pidieron especialmente la colaboración de la comunidad. "Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe comunicarse de inmediato al 911", sin intentar acercarse ni intervenir por cuenta propia. La advertencia es clara: cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser importante para encontrarlo. 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD