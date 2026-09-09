La tranquilidad se terminó de golpe. Un hombre condenado a 10 años y medio de prisión por abuso sexual contra una menor es buscado intensamente por la Justicia y la Policía de Río Negro después de no presentarse a una audiencia y desaparecer del radar de las autoridades.

Se trata de Juan Manuel Brandimarte, de 44 años, quien hasta ahora afrontaba el proceso en libertad debido a que la condena dictada en su contra todavía no se encontraba firme. Pero una nueva situación judicial cambió el escenario y encendió todas las alarmas.

Brandimarte había sido citado a una audiencia durante la última semana, vinculada con la implementación de una medida cautelar. Sin embargo, no se presentó y, posteriormente, tampoco pudo ser ubicado por la Justicia.

Ante esta situación, la Fiscalía de Villa Regina solicitó que se librara una orden de captura. El pedido fue finalmente difundido por la Policía de Río Negro bajo el aviso de “Búsqueda y Captura – Causa Judicial”.

Ahora la búsqueda se extiende por toda la provincia. Las autoridades intentan determinar dónde se encuentra el hombre, mientras avanzan las actuaciones judiciales para concretar su localización y detención.

Desde la Policía pidieron especialmente la colaboración de la comunidad. "Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe comunicarse de inmediato al 911", sin intentar acercarse ni intervenir por cuenta propia. La advertencia es clara: cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser importante para encontrarlo.