Durante meses, los investigadores observaron un movimiento que llamaba la atención. Personas que llegaban a distintas horas del día, permanecían apenas unos minutos y se retiraban rápidamente. La escena se repetía una y otra vez en una vivienda del barrio Puerto Argentino de Villa Regina hasta que las sospechas terminaron convirtiéndose en una investigación judicial que derivó en un allanamiento con resultado positivo.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Toxicomanía de Villa Regina, que venían siguiendo de cerca lo que ocurría en el inmueble. Según trascendió, las tareas de inteligencia permitieron reunir elementos suficientes para sospechar que en el lugar podría estar funcionando un punto de venta de estupefacientes, por lo que se solicitó la correspondiente orden judicial.

Con la autorización de la Justicia en la mano, los uniformados avanzaron sobre la vivienda ubicada en la zona sur de la ciudad. El operativo contó además con la participación de cuerpos especiales de la Policía, que brindaron apoyo para asegurar el procedimiento y garantizar que la medida se desarrollara sin incidentes.

Al ingresar al domicilio, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, pipas de fabricación casera utilizadas para el consumo de sustancias, cigarrillos artesanales de marihuana y una cuchara que contenía restos de cocaína.

Como consecuencia del operativo, la mujer que residía en la vivienda quedó imputada por infracción a la Ley de Estupefacientes. Ahora deberá afrontar el proceso judicial mientras continúan las actuaciones para establecer el alcance de la actividad investigada y determinar si existen otras personas vinculadas al caso.