Un joven de 25 años fue detenido luego de atacar con un arma blanca a su padre, de 54, durante un violento episodio ocurrido en una vivienda del barrio La Costa de Huergo. La situación obligó a intervenir a efectivos de la Comisaría 16°, que encontraron al hombre herido y al agresor todavía dentro de la casa, armado y dispuesto a resistirse.

Todo comenzó alrededor de las 20.20, cuando una mujer se comunicó con la Policía para pedir ayuda. El llamado advertía que un joven tenía intenciones de atacar a su padre con un arma blanca, por lo que una comisión policial se dirigió inmediatamente hasta el domicilio para controlar la situación. Al llegar, los uniformados se encontraron con un escenario todavía más complicado. El hombre de 54 años presentaba heridas compatibles con un ataque con un elemento cortante, mientras que el joven permanecía dentro de la vivienda. Lejos de deponer su actitud, se mostraba sumamente agresivo y exhibía un arma blanca.

A partir de ese momento, la intervención policial se convirtió en una situación de riesgo. Los efectivos tuvieron que ingresar al domicilio a oscuras y utilizar la iluminación del patrullero para poder avanzar dentro de la vivienda. En esas condiciones se produjo el enfrentamiento con el joven, que se resistió y atacó a los policías durante el procedimiento.

Finalmente, los uniformados lograron reducirlo y concretaron su detención. En tanto el padre recibió asistencia médica por las heridas sufridas durante el episodio. Hasta el momento no se informó públicamente la gravedad de las lesiones ni si debió permanecer internado.

Después de controlar la situación, el trabajo policial continuó dentro de la vivienda. Por disposición del fiscal Juan Carlos Luppi, el joven quedó detenido y se inició una causa judicial para determinar con precisión cómo se desencadenó el ataque y qué ocurrió durante los momentos de mayor violencia.

Además, tomó intervención el Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes. La investigación también deberá establecer qué ocurrió antes de que la mujer llamara al 911 y cuál fue el origen de la violenta agresión.

Por ahora, el dato concreto es que una discusión o situación familiar terminó dentro de una vivienda, con un hombre herido, su hijo armado con un elemento cortante y policías obligados a ingresar para ponerle fin a una escena que pudo terminar todavía peor.