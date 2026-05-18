La tranquilidad del barrio Ceferino de Viedma se vio alterada en las últimas horas del fin de semana por una pelea violenta generada por un viejo conflicto familiar que requirió la inmediata intervención de la Policía. El episodio ocurrió en un departamento de calle Las Heras y generó alarma entre los vecinos, que escucharon detonaciones y alertaron a las autoridades.

Personal de la Comisaría 34º acudió al lugar y constató que en medio del conflicto se habían efectuado disparos. Con paciencia y despliegue, los uniformados lograron secuestrar un arma de fuego. Se trató de un revolver calibre 32 que estaba en poder de menores de edad y del que se desprendieron en el sector superior de una escalera del inmueble. Asimismo, durante el procedimiento, uno de los efectivos resultó agredido con piedras y botellas, aunque pudo continuar con la tarea junto a sus compañeros. Las heridas no fueron de consideración.

Finalmente, dos adolescentes fueron demorados y trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD), dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). En paralelo, se informó a la fiscalía de turno que inició una investigación con la calificación legal de abuso de arma, atentado y resistencia a la autoridad.

El hecho generó preocupación en la comunidad por la escalada de violencia y la presencia de armas en manos de menores. Las autoridades judiciales y policiales continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades y el origen del conflicto.