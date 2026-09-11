La investigación por el violento tiroteo que terminó con la vida de Mauricio Sebastián Molinez y dejó gravemente herido a Iraira Maximiliano Andrés tuvo este viernes un nuevo capítulo: efectivos policiales realizaron varios allanamientos en la zona norte de General Roca y demoraron a un adolescente de 16 años. Por ahora, no trascendió en condición de autor, encubridor o participe. Mientras los investigadores intentan determinar cómo se desencadenaron los hechos y cuál fue el móvil.

Los operativos comenzaron durante la mañana y se desplegaron en diferentes domicilios de ese sector de la ciudad. Participaron efectivos de distintas unidades policiales y también integrantes del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), en un despliegue que puso nuevamente el foco sobre una zona que quedó marcada por una sucesión de ataques a tiros.

Por ahora no hay información oficial sobre el caso. La investigación se maneja con absoluto hermetismo. De todas formas, durante los procedimientos realizados hoy en la zona norte de Roca, se secuestraron teléfonos celulares que pueden tener la llave para descifrar todo lo que sucedió durante la noche del miércoles y madrugada del jueves. Tampoco hay comunicación oficial de fiscalía. Por estas horas la Justicia deberá establecer qué grado de vinculación, si alguno, puede tener con los hechos investigados.

Además, por tratarse de un menor de edad, intervienen los organismos específicos para este tipo de situaciones, entre ellos la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Su situación deberá resolverse bajo el régimen penal previsto para adolescentes.

Una noche de tiros, un muerto, un herido y una casa quemada

La secuencia que ahora intenta reconstruir la investigación ocurrió durante la noche del miércoles, cuando distintos sectores de la zona norte quedaron atravesados por una serie de ataques armados. Primero fueron baleadas dos viviendas: una ubicada sobre Cerri al 4100 y otra sobre Rivadavia al 4300.

Pero la violencia no terminó allí. La vivienda de Rivadavia volvió a ser atacada y, en medio de esa segunda agresión, Molinez recibió un disparo en el torso. El joven, de 19 años, fue trasladado de urgencia al hospital Francisco López Lima, aunque murió como consecuencia de las heridas sufridas.

Mientras la investigación avanzaba por ese crimen, otro episodio ocurrido esa misma noche agregó todavía más gravedad al caso. En la zona de Colón y Don Bosco, Maximiliano Andrés Iraira, de 29 años, recibió disparos y quedó internado en estado desesperante. El último parte médico conocido indicó que presentaba una lesión cerebral irreversible y un pronóstico ominoso.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita afirmar que todos los hechos están conectados. Por eso, los allanamientos realizados este viernes adquieren especial importancia: además de buscar elementos que permitan avanzar sobre el crimen de Molinez, los investigadores procuran reconstruir qué ocurrió antes y después de los disparos y quiénes estuvieron detrás de cada ataque.

La demora del adolescente representa, por ahora, el principal resultado concreto de los procedimientos. Resta conocer qué encontraron los investigadores en los domicilios allanados y, sobre todo, si esos elementos permiten avanzar en la identificación de los autores de los disparos.

La causa sigue abierta y la investigación apunta ahora a unir las piezas de una noche que dejó un muerto, un joven peleando por su vida y varias viviendas alcanzadas por las balas. Los allanamientos de este viernes son, hasta ahora, el primer movimiento fuerte de la pesquisa para intentar ponerles nombre y apellido a quienes desataron la violencia.



