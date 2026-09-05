La Provincia de Neuquén avanzó esta semana en la desactivación de una ocupación irregular de 240 hectáreas en Añelo, en una zona estratégica para el desarrollo de Vaca Muerta. Lejos de la imagen tradicional de una toma vinculada a necesidades habitacionales, el caso involucró a personas y empresas que llegaban en camionetas, realizaban movimientos de suelo y construían galpones sobre tierras fiscales.

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, explicó que la situación fue detectada en un predio provincial ubicado fuera del ejido municipal de Añelo, donde los ocupantes avanzaban sin haber adquirido legalmente los terrenos ni cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes.

El desalojo de la denominada "Toma VIP" se llevó a cabo en un sector ubicado al norte de Añelo, cerca del bypass hacia la Ruta Provincial 17 - Foto: Archivo

El antecedente del caso Mora y los derechos anulados en 2016

Uno de los ejes centrales de la investigación está relacionado con el denominado caso Mora. Según detalló Salvatori, en 2015 un puestero había recibido un permiso sobre 2.400 hectáreas destinadas a actividades pastoriles. Sin embargo, ese permiso fue dado de baja mediante un decreto provincial en diciembre de 2016.

Pese a la anulación de esos derechos, continuaron realizándose operaciones de venta de supuestos derechos sobre las tierras. El funcionario remarcó que no se puede comercializar algo sobre lo que no existe titularidad ni autorización vigente por parte de la Provincia.

En muchos casos, explicó, los compradores recibían documentación acompañada por croquis o planos que aparentaban legalidad y certificaciones de firmas realizadas por escribanos. Sin embargo, aclaró que la certificación de una firma no implica validar el contenido del documento ni acreditar la propiedad de la tierra.

Cinco desalojos en marcha y obras paralizadas

La ocupación irregular fue detectada por las autoridades provinciales cuando comenzaron a observarse construcciones y movimientos de suelo en el sector. Tras las primeras notificaciones, algunos ocupantes aceleraron los trabajos, lo que motivó una intervención más contundente.

Actualmente existen cinco desalojos en curso y varias obras fueron paralizadas mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes. Las causas ya fueron elevadas a Fiscalía de Estado, organismo que trabaja en los procedimientos para recuperar las tierras fiscales ocupadas.

El ordenamiento territorial como prioridad de la gestión Figueroa

Salvatori encuadró el operativo dentro del proceso de regularización dominial y ordenamiento territorial que lleva adelante la gestión del gobernador Rolando Figueroa. El funcionario recordó que el 35% del territorio neuquino corresponde a tierras fiscales provinciales y remarcó que las acciones de control no se limitan a Añelo, sino que se replican en distintas localidades de la provincia.

La preocupación oficial radica en evitar maniobras especulativas vinculadas al crecimiento económico generado por Vaca Muerta, donde el valor estratégico de la tierra ha aumentado de manera significativa durante los últimos años.

El llamado de atención a compradores, escribanos e inmobiliarias

La Provincia también puso el foco sobre los actores que intervienen en este tipo de operaciones. Salvatori reveló que se enviaron notificaciones a corredores inmobiliarios, comercializadores, colegios profesionales y organismos de control para advertir sobre la situación irregular detectada.

Entre las medidas adoptadas, se notificó al Colegio de Martilleros y al Colegio de Escribanos de Neuquén para que sus matriculados revisen cuidadosamente los antecedentes de las operaciones vinculadas a tierras fiscales en Añelo y otras localidades.

"Cuando vean que la tierra es en Añelo, presten atención a si realmente existen derechos sobre ella", sintetizó el funcionario al explicar el objetivo de las advertencias cursadas por la Provincia.

Por qué el intendente Banderet reclama una intervención firme

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, viene reclamando acciones concretas para frenar estas ocupaciones. Salvatori explicó que el problema excede la cuestión dominial porque impacta directamente sobre la planificación urbana y los servicios públicos de la localidad.

Al tratarse de terrenos ubicados fuera del ejido municipal, muchas de las actividades desarrolladas allí terminan utilizando infraestructura, calles, servicios y recursos de la ciudad sin tributar ni ajustarse a los planes de ordenamiento urbano.

Además, la proliferación de emprendimientos sin control puede generar conflictos con las áreas destinadas a actividades industriales, logísticas e hidrocarburíferas, en una de las regiones con mayor crecimiento económico de la Argentina.

La entrevista completa a Hipólito Salvatori en AM 550