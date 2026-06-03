Un incendio de gran magnitud registrado en la noche de este martes en la zona de Pampa de Mallín, en El Bolsón, provocó la destrucción total de una vivienda y generó preocupación en la comunidad. La alerta ingresó alrededor de las 22:45, cuando el fuego ya se encontraba extendido en toda la estructura.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios envió de inmediato una dotación desde el destacamento de Mallín Ahogado y, al constatar la gravedad del siniestro, se convocaron tres móviles adicionales desde la central para reforzar el operativo. Las tareas se prolongaron durante varias horas en un escenario complejo por la intensidad de las llamas y el riesgo de propagación hacia la vegetación circundante.

A pesar del despliegue, la vivienda sufrió pérdidas irreparables. Según se informó, el propietario no se encontraba en el lugar al momento del hecho, aunque un familiar debió recibir asistencia médica por un corte en la mano. El fuego también alcanzó sectores de monte lindante, lo que representó un riesgo adicional para otras construcciones cercanas.

El accionar coordinado de los bomberos permitió contener el avance de las llamas y evitar que el incendio se propagara hacia otras viviendas de la zona. Las causas del siniestro permanecen bajo investigación, con el objetivo de determinar qué originó el fuego que terminó con pérdidas totales en la casa.

La situación generó gran preocupación en los vecinos de Mallín Ahogado, quienes colaboraron en las tareas de emergencia y destacaron la rápida respuesta de los bomberos voluntarios.