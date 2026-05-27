Momentos de tensión se vivieron este martes por la noche en el barrio Terrazas del Neuquén, cuando un incendio afectó un taller de sublimados y estampados ubicado detrás de una vivienda sobre calle Las Grosellas al 1900.

El hecho ocurrió cerca de las 19, cuando vecinos detectaron una importante cantidad de humo blanco que salía desde el inmueble y dieron aviso inmediato a la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, el fuego se habría originado por el recalentamiento de una de las máquinas que se encontraban funcionando dentro del taller, perteneciente a un emprendedor de la zona.

Ante la emergencia, efectivos de la Comisaría Cuarta llegaron rápidamente al lugar e ingresaron al sector afectado para intentar controlar las llamas mientras aguardaban la llegada de Bomberos.

Según se informó, los policías lograron sofocar parte del incendio utilizando baldes con agua, evitando que el fuego se propagara hacia otros sectores de la propiedad o viviendas linderas. Minutos después arribó personal de Bomberos, que terminó de extinguir el foco ígneo y realizó las tareas de enfriamiento y verificación en el lugar.

Como consecuencia del incendio se registraron importantes pérdidas materiales dentro del taller, aunque afortunadamente no hubo personas heridas.

No obstante, uno de los efectivos policiales sufrió un principio de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono mientras participaba de las tareas para contener el fuego. Fuentes consultadas por Mejor Informado indicaron que se encuentra fuera de peligro.

Las causas exactas del incendio serán determinadas mediante las pericias correspondientes, aunque las primeras versiones apuntan a una falla o recalentamiento en una de las máquinas utilizadas para trabajos de sublimación y estampado.

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