Una Ford EcoSport se incendió por completo este miércoles por la noche en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 1793, en cercanías de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió alrededor de las 22, cuando el conductor circulaba en dirección a la provincia de Neuquén.

El vehículo comenzó a incendiarse mientras se desplazaba por la ruta y las llamas se propagaron rápidamente. El conductor y su acompañante lograron salir del rodado sin sufrir lesiones, aunque el fuego provocó la destrucción total de la camioneta.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría de Distrito Próspero Palazzo, Bomberos Voluntarios y personal de Gendarmería Nacional. Después de varios minutos de trabajo, los equipos de emergencia lograron controlar y sofocar el incendio.

El fuego destruyó la camioneta en pocos minutos

De acuerdo con la información aportada por Gendarmería Nacional, el propietario advirtió que la camioneta había comenzado a incendiarse mientras se dirigía hacia Neuquén.

La rapidez con la que avanzaron las llamas le impidió retirar sus pertenencias del interior. Tampoco pudo sacar la documentación del vehículo.

Según su relato, solamente logró rescatar su teléfono celular antes de alejarse del rodado.

Cuando arribaron los equipos de emergencia, la Ford EcoSport se encontraba completamente envuelta en llamas. El trabajo coordinado entre Bomberos Voluntarios y Gendarmería permitió sofocar el fuego y asegurar el sector.

No hubo personas heridas

Pese a la magnitud del incendio, el conductor y su acompañante resultaron ilesos.

Una vez finalizado el operativo, ambos se retiraron del lugar. El vehículo, en cambio, sufrió pérdidas materiales totales como consecuencia del fuego.

Por el momento, la información disponible no establece cuál fue el origen del incendio. Tampoco se informó que el episodio haya provocado otro siniestro vial o personas afectadas.