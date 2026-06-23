Una permuta de vehículos terminó de la peor manera en Roca. Un hombre entregó una Renault Kangoo y un Fiat Siena a cambio de una Fiat Strada, pero horas después descubrió que algo no cerraba en la operación. Salió a buscar al hombre con el que había hecho el negocio, lo encontró circulando en uno de los autos que acababa de llevarse y alertó a la Policía. El sospechoso fue detenido y, como si la historia no tuviera ya suficientes ingredientes, la camioneta entregada tenía un pedido de secuestro activo en Neuquén.

Todo comenzó con una propuesta que parecía conveniente para ambas partes. Un hombre de 39 años acordó intercambiar dos vehículos de su propiedad por una Fiat Strada que, según le aseguraron, estaba en condiciones de ser transferida sin inconvenientes. El supuesto vendedor se presentó con documentación que aparentaba estar en regla y logró generar la confianza suficiente para concretar el trato.

Primero se llevó una Renault Kangoo. Después regresó por el Fiat Siena. En cuestión de horas había retirado los dos vehículos y la operación parecía cerrada. Sin embargo, la tranquilidad duró poco.

Con el correr de las horas empezaron a aparecer inconsistencias. Algunos datos vinculados a la camioneta no coincidían y las explicaciones que recibía el comprador despertaban cada vez más sospechas. La situación terminó de explotar cuando intentó verificar información sobre quien figuraba como titular del rodado y descubrió que la historia que le habían contado tenía demasiados agujeros.

Lejos de resignarse, el hombre estafado decidió salir a buscar al estafador con el que había realizado el intercambio. Recorrió distintos sectores de Roca hasta que finalmente logró ubicarlo. Pero cuando el sospechoso advirtió que lo estaban siguiendo, intentó escapar.

Según trascendió, el hombre aceleró a bordo del Fiat Siena obtenido durante la cuestionada operación y trató de perderse entre las calles de la ciudad. La víctima llamó de inmediato a la Policía y aportó información clave para iniciar un operativo de búsqueda.

La fuga duró poco. Efectivos de la Comisaría 21° lograron interceptarlo en inmediaciones de Cardenales y Maipú. Allí fue reducido, demorado y trasladado a la unidad policial, mientras el vehículo quedó secuestrado para avanzar con las actuaciones judiciales.

Sin embargo, lo más impactante estaba por aparecer. Cuando los uniformados verificaron los datos de la Fiat Strada utilizada para concretar la supuesta permuta, el sistema arrojó una alerta que cambió por completo el rumbo de la investigación.

La camioneta registraba un pedido de secuestro activo solicitado por una dependencia policial de Neuquén. El hallazgo encendió aún más las alarmas y llevó a las autoridades a secuestrar inmediatamente el rodado para profundizar las averiguaciones.

Con los primeros elementos reunidos, la Fiscalía dispuso imputar al sospechoso por presunta estafa y encubrimiento. Ahora los investigadores intentan determinar si se trató de un hecho aislado o si detrás de esta maniobra podría existir una modalidad utilizada para engañar a otras personas.