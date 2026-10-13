El informe preliminar de autopsia del Cuerpo de la adolescente de 14 años que murió en Allen no detectó indicios de violencia y señaló signos de asfixia por ahorcamiento, por lo que se descartó la hipótesis de un femicidio. La pareja de la menor, un joven de 20 los que había quedado detenido, recuperó la libertad.

La muerte de la chica había encendido las alarmas judiciales durante la madrugada del lunes. En las primeras horas, la posibilidad de un femicidio quedó bajo investigación después de conocerse que la adolescente había atravesado una discusión con quien era su pareja. Sin embargo, los primeros resultados forenses comenzaron a correr el eje de la pesquisa.

En la autopsia detectaron signos de asfixia por ahorcamiento y no encontró indicios de violencia. A ese dato se sumó otro elemento relevante: durante las primeras inspecciones, los investigadores tampoco habían observado rastros de criminalidad en la vivienda del barrio Bagliani donde ocurrió el episodio.

Con esos elementos, la hipótesis de un suicidio cobró fuerza. De todos modos, la investigación no está cerrada y la Fiscalía busca agotar las líneas de análisis antes de establecer definitivamente las circunstancias de la muerte. El resultado preliminar de una autopsia es una pieza central, pero debe evaluarse junto con el resto de las pruebas reunidas.

El cambio de escenario también alcanza al joven de 20 años que había quedado demorado durante las primeras actuaciones. Fue entrevistado y sometido a las diligencias iniciales, pero recuperó la libertad y no era considerado sospechoso. Su demora inicial no implicaba una acusación ni demostraba responsabilidad en el fallecimiento.

Mientras tanto, la investigación sigue adelante con el análisis de los teléfonos celulares secuestrados y otras evidencias que podrían ayudar a reconstruir las horas previas al desenlace. La Fiscalía también busca agotar las posibilidades de la pesquisa, incluida la eventual existencia de instigación, sin que eso signifique que haya pruebas conocidas que acrediten esa hipótesis.

La vulnerabilidad

Pero detrás del expediente judicial aparece otra dimensión que golpea con fuerza: la situación de vulnerabilidad familiar que, atravesaban la adolescente y su hermana de 9 años. Ambas vivían en condiciones de desamparo, con un padre preso y una madre ausente.

La investigación judicial deberá determinar qué ocurrió durante aquella madrugada en Allen. La autopsia preliminar debilitó la hipótesis de femicidio, pero todavía quedan medidas pendientes y evidencias por analizar.