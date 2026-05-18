Un siniestro vial ocurrido este domingo por la noche sobre la Ruta Nacional 237 dejó como saldo cinco personas hospitalizadas, luego de que el vehículo en el que viajaban protagonizara un vuelco a la altura de Piedra del Águila.

El hecho se registró cerca de las 20:15 en el kilómetro 1438 de la ruta, cuando un Volkswagen Gol Trend perdió el control por causas que todavía son materia de investigación y terminó volcando sobre la calzada.

Tras el llamado de emergencia, se desplegó un operativo en el lugar con intervención de personal sanitario, efectivos policiales y equipos de rescate, quienes asistieron a los ocupantes del vehículo y trabajaron para asegurar la zona y ordenar el tránsito.

Las cinco personas que viajaban en el automóvil fueron atendidas inicialmente en el lugar del accidente y luego trasladadas al hospital de Piedra del Águila para una evaluación médica más completa. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones sufridas.

Durante varias horas, la circulación sobre la Ruta 237 permaneció asistida mientras continuaban las tareas de emergencia y peritajes para determinar cómo se produjo el vuelco.