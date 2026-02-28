Una camioneta volcó este viernes por la noche en la Ruta 5 y cayó a un barranco en la zona conocida como Carranza. El conductor sufrió graves lesiones y fue derivado al hospital de Rincón de los Sauces.

El siniestro se registró minutos después de las 22, cuando por causas que aún se investigan el hombre perdió el control del vehículo. Según informaron los Bomberos Voluntarios, la alerta fue emitida por el hospital local.

Al arribar al lugar, el personal de emergencia constató que el conductor ya estaba siendo asistido por médicos. Presentaba heridas de consideración producto del violento vuelco.

La camioneta, perteneciente a la empresa Anjor, terminó sobre su techo tras despistar y caer por un pequeño barranco ubicado a la vera del camino. Pese a que el hombre intentó retomar el control, no logró evitar el vuelco y el vehículo quedó completamente destruido.

Bomberos montaron un operativo para asegurar la escena y aguardaron la llegada de la Policía para realizar los peritajes. Debido a la complejidad del terreno y a que el tránsito no fue interrumpido, hasta la mañana siguiente la camioneta permanecía a la espera de ser retirada.