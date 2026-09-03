Personal de la Planta de Asfalto de Allen y de la Delegación IV de Vialidad Rionegrina llevó adelante un operativo de urgencia sobre la Ruta Provincial 65, conocida como Ruta Chica, entre Allen y Guerrico, luego de que la ruptura del sistema del canal de riego afectara la estructura vial y generara riesgo para la circulación.

El problema se originó en el sistema de riego que abastece la zona, cuya rotura provocó filtraciones que terminaron debilitando la base de la calzada. La situación fue detectada por personal técnico y rápidamente se dispuso un corte total de la ruta para evitar accidentes. El tránsito fue desviado por caminos alternativos mientras se avanzaba con las reparaciones.

Los trabajos comenzaron con un corte transversal de la calzada y la remoción de la carpeta asfáltica existente. Posteriormente se ejecutaron tareas de relleno y compactación para recuperar la base de la ruta. Una vez estabilizado el sector, se colocó una nueva carpeta de rodamiento con material asfáltico, lo que permitió restablecer la transitabilidad en condiciones seguras.

La intervención contó con la colaboración del Departamento Provincial de Aguas (DPA), que verificó el estado del canal y acompañó las tareas de reparación, y de la Policía de Río Negro, que garantizó el orden en el tránsito durante el operativo. La coordinación entre los organismos permitió que la reparación se completara en pocas horas, evitando mayores complicaciones para los vehículos que utilizan este corredor como alternativa a la Ruta Nacional 22.