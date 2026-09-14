Tragedia en Temperley: murió un colectivero tras incrustarse contra una vivienda

Un colectivo de la línea 527 terminó incrustado contra una vivienda en Temperley, partido de Lomas de Zamora, y el chofer murió en el lugar. La principal incógnita que intenta resolver ahora la Justicia es si el hombre falleció antes del impacto o si la muerte fue consecuencia de las lesiones provocadas por el choque.

El siniestro ocurrió durante la noche del sábado, en la esquina de Caaguazú y Dinamarca. Según las primeras informaciones, la unidad circulaba sin pasajeros cuando perdió el control y se desvió de su trayectoria hasta impactar violentamente contra el frente de una vivienda.

El conductor fue identificado como Brian Ayala, de 35 años. Cuando arribó el personal policial, lo encontró sin vida dentro del colectivo. La fuerza del impacto provocó importantes daños en la propiedad y en una vivienda lindera.

Una cámara de seguridad registró los últimos metros del recorrido del colectivo. En las imágenes se observa que la unidad avanza a gran velocidad y sin control antes de terminar contra la vivienda. Ese registro quedó incorporado a la investigación y será analizado junto con las restantes pericias.

Antes de impactar contra la casa, el colectivo habría chocado contra vehículos estacionados y arrancado un poste de luz, lo que refuerza la hipótesis de que el conductor pudo haber perdido el control de la unidad antes del impacto final. Sin embargo, todavía no existe una explicación oficial sobre qué provocó esa situación.

Una de las posibilidades que analiza la investigación es que el chofer haya sufrido una descompensación o algún problema de salud mientras conducía. Compañeros del trabajador señalaron además que atravesaba un momento personal difícil, aunque ese dato no permite establecer por sí mismo qué ocurrió durante el siniestro.

La autopsia será determinante para establecer la causa de muerte y, especialmente, si el fallecimiento ocurrió antes o después de la colisión. Hasta que ese estudio no esté incorporado al expediente, ninguna de las hipótesis puede considerarse confirmada.

El expediente quedó a cargo del fiscal Patricio Pérsico, de la UFI N° 10 de Lomas de Zamora. La investigación contempla la toma de declaraciones a familiares y compañeros de trabajo del conductor, además de las pericias sobre el vehículo y las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

La violencia del impacto provocó serios destrozos en la vivienda. A pesar de la magnitud del choque, no hubo otras víctimas, ya que el colectivo no transportaba pasajeros y las personas que se encontraban dentro de la casa lograron sobrevivir al impacto.

Ahora, los investigadores deberán reconstruir los segundos previos al choque para determinar si hubo una falla mecánica, una pérdida de control, una emergencia médica u otra circunstancia que explique por qué el colectivo terminó atravesando el frente de la vivienda.

La causa continúa en etapa de investigación y el resultado de la autopsia será una de las principales pruebas para determinar cómo murió el chofer y qué ocurrió antes de que la unidad terminara incrustada contra la casa.