En una historia que evidencia una dolorosa traición familiar, un adolescente le robó la moto a su propio primo en Catriel. El vehículo, una Motomel S2 de 150 cc, había desaparecido de una vivienda tras ser sustraído luego de que violentaran la traba del volante, pero la investigación permitió encontrarla escondida pocas horas después e identificar al esponsable, un menor de edad que ahora quedó involucrado en una causa judicial por hurto.

Todo comenzó cuando el propietario denunció que desconocidos habían ingresado al sector donde estaba estacionada su moto sobre calle Comodoro Rivadavia y se la habían llevado. La desaparición de la Motomel S2 150 generó preocupación inmediata, ya que se trata de un rodado muy utilizado para la movilidad diaria y cuyo valor representa un importante patrimonio para cualquier familia.

Sin embargo, a medida que avanzaban las averiguaciones, la investigación empezó a desnudar una dura traición. Los efectivos de la Comisaría 9° reunieron distintos elementos que los condujeron hacia una hipótesis impensada: el principal sospechoso no era un extraño, sino un integrante del propio círculo familiar de la víctima.

Las tareas investigativas permitieron establecer que el autor sería un adolescente, primo del denunciante. Con esa información, los uniformados continuaron con las diligencias hasta llegar a una vivienda ubicadoa en un sector cercano a la calle San Juan, donde encontraron la moto oculta detrás de una vivienda, en un aparente intento por mantenerla fuera de la vista.

Tras el hallazgo, el lugar fue preservado para que trabajara el Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes sobre el rodado antes de que fuera restituido a su propietario. Cada una de esas actuaciones quedó incorporada al expediente que ahora busca determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Finalmente, la Fiscalía de turno fue informada sobre el resultado del procedimiento y ordenó que la Motomel S2 150 fuera reconocida y entregada nuevamente a su dueño. Además, dispuso que el adolescente fuera notificado de la causa judicial que se le inició por el delito de hurto, mientras la investigación continúa para esclarecer completamente cómo se concretó la sustracción del vehículo.