Una salida nocturna terminó de la peor manera. Un hombre estacionó su camioneta frente a un bar de San Antonio Oeste, bajó por unos minutos y, cuando volvió, el vehículo había desaparecido. El ladrón apenas alcanzó a recorrer unos kilómetros: las cámaras del 911 RN Emergencias la localizaron en el ingreso a Las Grutas y el delincuente terminó detenido.

Todo ocurrió durante la madrugada del domingo. La víctima había dejado una camioneta TATA Telcoline bordó estacionada frente al Bar Ancla. Según la información oficial, el vehículo quedó sin llave y eso fue suficiente para que alguien aprovechara la oportunidad. No hubo violencia ni maniobras sofisticadas. Bastó un descuido para que la camioneta desapareciera en cuestión de segundos.

La denuncia activó inmediatamente un operativo. Mientras desde San Antonio Oeste se irradiaba el alerta con las características del vehículo, las cámaras de seguridad comenzaron a seguir el posible recorrido del ladrón. Cada minuto que pasaba jugaba a favor de quien escapaba por la ruta.

Sin embargo, la fuga duró mucho menos de lo esperado. Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia mostraron una camioneta con las mismas características ingresando por el Acceso Norte de Las Grutas. Ese dato cambió por completo el escenario y concentró el despliegue policial en la villa balnearia.

Los móviles cerraron el cerco y salieron a buscarla por las calles de la localidad. El recorrido terminó sobre Punta Perdices, entre El Cóndor y Golfo San José. Allí los efectivos interceptaron la camioneta y detuvieron a un hombre de 31 años, señalado como el presunto autor del robo.

El vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia para ser restituido a su propietario una vez concluidos los trámites judiciales. En paralelo, la Fiscalía inició una causa por hurto de vehículo dejado en la vía pública.