El Municipio de General Roca deberá pagar una indemnización superior a los 65 millones de pesos a un motociclista que cayó a un profundo canal de desagüe en una zona de chacras completamente oscura, sin señalización y sin medidas de seguridad. La Justicia Civil responsabilizó a la comuna por el grave accidente ocurrido de noche y reconoció que la víctima quedó con una incapacidad cercana al 49%, luego de sufrir fracturas múltiples, lesiones nerviosas y secuelas permanentes. En el mismo lugar ya había ocurrido un accidente fatal años atrás.

Cómo fue el incidente vial

La escena fue tan brutal como desesperante. El hombre circulaba en moto por un sector rural de Roca donde la calle, literalmente, desaparecía en la oscuridad. No había carteles, tampoco iluminación y mucho menos un guardarraíl que advirtiera que el camino terminaba abruptamente en un canal de desagüe de gran profundidad.

En cuestión de segundos, el motociclista siguió de largo y cayó junto a su moto al agua helada. Nadie lo vio. Nadie escuchó el impacto. Quedó herido, atrapado en medio de la oscuridad y con el cuerpo golpeado por la violenta caída.

Según quedó acreditado en el expediente judicial, el hombre permaneció dentro del canal hasta que otras personas advirtieron una situación extraña y dieron aviso a la Policía. Cuando los efectivos llegaron, encontraron al motociclista con principio de hipotermia y la moto prácticamente sumergida.

Lesiones sufridas y el avance de la causa

Además, el traslado al hospital confirmó el peor escenario. Los médicos detectaron fracturas en la pelvis, la cadera y la muñeca izquierda. A eso se sumaron lesiones nerviosas, múltiples intervenciones quirúrgicas y secuelas físicas permanentes que modificaron por completo su vida cotidiana.

Con el avance de la causa, la víctima inició una demanda civil contra el Municipio de Roca al considerar que el accidente no fue una casualidad, sino la consecuencia directa de un lugar peligroso y abandonado. El reclamo apuntó especialmente a la falta de iluminación, la ausencia de señalización vial y la inexistencia de medidas de prevención en un sector que ya registraba antecedentes graves.

Y justamente ese dato terminó siendo demoledor. En ese mismo lugar ya se había producido años antes un accidente fatal. Sin embargo, según planteó la demanda, nunca se realizaron obras para evitar otra tragedia.

Por su parte, los abogados de la Municipalidad intentaron cuestionar la versión del motociclista durante el proceso judicial. Sin embargo, el juez valoró especialmente el informe policial realizado aquella noche, la historia clínica del hospital y los testimonios de vecinos de la zona que confirmaron las peligrosas condiciones del lugar.

Finalmente, la Justicia concluyó que la gestión municipal de María Emilia Soria tenía responsabilidad directa en el siniestro y estableció que el hombre sufrió una incapacidad del 48,93% como consecuencia de las lesiones padecidas.

El fallo ordenó una indemnización total de 65.680.037 pesos, cifra que deberá afrontar el Municipio junto con la aseguradora contratada. Mientras tanto, detrás del número millonario quedó expuesta una historia marcada por el abandono, la oscuridad y una calle que terminaba en una verdadera trampa mortal.