Un hombre de 34 años fue detenido en Trelew luego de violar una restricción perimetral que le impedía acercarse a su expareja. El episodio ocurrió durante el fin de semana en el Jardín Nº 479, ubicado sobre la calle 2 de Abril, donde se llevaba adelante un acto escolar.

Según información policial y medios locales, la fuerza recibió un llamado al 911 alertando que el hombre estaba causando disturbios dentro del establecimiento educativo. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron su presencia y constataron que la víctima —su expareja— también se encontraba allí, lo que configuró el incumplimiento de la medida judicial vigente.

El involucrado declaró que había asistido al evento para ver a su hijo, pero aun así fue detenido y trasladado a la comisaría correspondiente. Ahora, permanece a disposición de la Justicia.

En las próximas horas está prevista una audiencia de control de detención, donde se evaluará su situación procesal y la posible continuidad de la medida restrictiva.