Lunes 24 de Noviembre, Neuquén, Argentina
INVESTIGACIÓN

Trelew: cayó detenido tras presentarse en un jardín donde estaba su expareja

Un hombre de 34 años fue arrestado tras presentarse en un acto del Jardín Nº 479, donde se encontraba su expareja, a quien tenía prohibido acercarse. La Policía intervino luego de un llamado al 911 por disturbios. En las próximas horas habrá audiencia de control.

Por Redacción

Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 18:13
Un hombre de 34 años fue detenido en Trelew luego de violar una restricción perimetral que le impedía acercarse a su expareja. El episodio ocurrió durante el fin de semana en el Jardín Nº 479, ubicado sobre la calle 2 de Abril, donde se llevaba adelante un acto escolar.

Según información policial y medios locales, la fuerza recibió un llamado al 911 alertando que el hombre estaba causando disturbios dentro del establecimiento educativo. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron su presencia y constataron que la víctima —su expareja— también se encontraba allí, lo que configuró el incumplimiento de la medida judicial vigente.

El involucrado declaró que había asistido al evento para ver a su hijo, pero aun así fue detenido y trasladado a la comisaría correspondiente. Ahora, permanece a disposición de la Justicia.

En las próximas horas está prevista una audiencia de control de detención, donde se evaluará su situación procesal y la posible continuidad de la medida restrictiva.

