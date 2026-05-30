Trepó el paredón para entrar a robar a una casa, pero lo vieron por las cámaras: lo atraparon justo a tiempo

Un hombre de 26 años fue demorado durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Neuquén luego de que cámaras de vigilancia registraran una maniobra sospechosa en una vivienda ubicada en la esquina de República de Italia y Reconquista. La situación movilizó a efectivos de la Comisaría 16°, que llegaron al lugar pocos minutos después.

De acuerdo con la información difundida por la Policía del Neuquén, todo comenzó alrededor de las 3 de la madrugada. Desde el Centro de Monitoreo Urbano observaron a una persona que se desplazaba por el sector y que, en determinado momento, trepó el muro de una propiedad.

Las imágenes permitieron seguir sus movimientos en tiempo real. Ante esa situación, los operadores dieron aviso a los móviles que recorrían la zona para que verificaran lo que estaba sucediendo.

Las cámaras siguieron los movimientos en tiempo real

Con la ubicación aportada por el sistema de vigilancia, los efectivos llegaron rápidamente al sector señalado. Al encontrar al sospechoso, realizaron las averiguaciones correspondientes y lo identificaron en el lugar.

Fuentes vinculadas al procedimiento señalaron que la intervención se produjo pocos minutos después de la alerta inicial. Esa rapidez evitó que la situación avanzara y permitió controlar el escenario de inmediato.

Tras ser identificado, el hombre fue trasladado a la sede policial del barrio para continuar con las actuaciones dispuestas por la Justicia. Mientras tanto, se incorporaron al expediente los registros obtenidos por las cámaras de seguridad.