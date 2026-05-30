Nueve allanamientos y dos detenidos por narcotráfico: uno de los procedimientos fue en la casa de la familia del “Chinito” Araneda

Más de 13 meses de investigación, nueve allanamientos simultáneos en Allen y Bariloche, dos detenidos y una importante cantidad de droga secuestrada fueron el resultado de un operativo que permitió desarticular una organización dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes en Río Negro. Entre los domicilios allanados en Allen figura una vivienda vinculada a la familia de Axel Adrián “Chinito” Araneda.

La investigación, denominada Acción Unificada contra el Delito (AUDI), fue llevada adelante por la Policía de Río Negro y culminó con procedimientos realizados de manera simultánea en ocho viviendas de Allen y una de Bariloche. El trabajo incluyó más de un año de tareas de inteligencia, seguimientos y recolección de pruebas para reconstruir el funcionamiento de una red que trasladaba droga desde el Alto Valle hacia la zona cordillerana.

Durante los allanamientos secuestraron cocaína, marihuana, armas, dinero y vehículos utilizados presuntamente.

Durante los operativos se secuestraron aproximadamente 1,6 kilos de cocaína y 1,1 kilos de marihuana. Los investigadores también encontraron 20 teléfonos celulares, balanzas de precisión, máquinas contadoras de billetes y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de los estupefacientes.

Además, fueron incautados cerca de 2,5 millones de pesos, 16.400 dólares y 205 euros en efectivo, junto con tres armas de fuego y tres vehículos que presuntamente eran utilizados por la organización. Todos estos elementos quedaron a disposición de la Justicia Federal para avanzar con las pericias correspondientes.

Los procedimientos se realizaron simultáneamente en Allen y Bariloche con fuerte despliegue.

Según informaron fuentes vinculadas a la causa, la investigación permitió determinar que los integrantes de la banda cumplían roles específicos dentro de la estructura, desde el abastecimiento y transporte de la droga hasta su distribución y venta. Esta división de tareas fue clave para reconstruir el funcionamiento de la organización y avanzar sobre cada uno de sus integrantes.

Como resultado del operativo fueron detenidos dos hombres mayores de edad, mientras que otras cinco personas quedaron imputadas por infracción a la Ley de Estupefacientes. En total participaron unos 120 efectivos de distintas unidades especiales de la Policía de Río Negro.

Uno de los domicilios allanados está vinculado a la familia de Chinito Araneda.

Uno de los procedimientos realizados en Allen tuvo lugar en una vivienda relacionada con la familia de “Chinito” Araneda, el conductor condenado por el choque fatal ocurrido en la Ruta 22 camino a Las Grutas. Además, trascendió que entre los involucrados en la causa se encuentra uno de sus hermanos. El apellido Araneda ya había estado ligado a una investigación por narcotráfico, por la que Axel Araneda y sus padres fueron condenados años atrás.