Un rápido operativo policial permitió esclarecer un robo ocurrido en un corralón de Cipolletti y derivó en la demora de tres sospechosos. La intervención comenzó a partir de una denuncia realizada al 911 RN Emergencias y contó con el apoyo del sistema de videovigilancia del Centro Inteligente de Seguridad, que siguió los movimientos de los involucrados hasta concretar las interceptaciones.

El hecho ocurrió en un corralón ubicado en la esquina de Esmeralda y Circunvalación. Según la información oficial, un vecino observó desde una cuadra de distancia que varias personas habían ingresado al predio cuando el comercio se encontraba cerrado al público y alertó de inmediato a las autoridades.

De acuerdo con el testimonio aportado al sistema de emergencias, los sospechosos eran una mujer y dos hombres. También describió la vestimenta de uno de ellos y advirtió que habían salido del lugar transportando distintos elementos, entre ellos rollos de membrana y bidones.

Cámaras, seguimiento en tiempo real y detenciones en Cipolletti

Mientras los efectivos se dirigían hacia el sector, operadores del Centro Inteligente de Seguridad comenzaron a rastrear a los sospechosos mediante las cámaras instaladas en la zona. Poco después, una pareja que coincidía con las características aportadas fue localizada caminando con tres bolsones y un carrito.

La información fue transmitida en tiempo real a los móviles policiales desplegados en el lugar. Integrantes de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) lograron interceptar a ambos en la intersección de Esmeralda y Chimpay.

En paralelo, otro operador detectó al tercer sospechoso en inmediaciones del corralón. Con la ubicación aportada desde el centro de monitoreo, otra dotación policial consiguió identificarlo y demorarlo.

Qué pasó cuando demoraron a los tres sospechosos

Al ser consultados por la procedencia de los elementos que transportaban, los involucrados manifestaron que se los habían regalado. Sin embargo, durante la inspección del comercio, los efectivos constataron daños en un alambrado perimetral y en una puerta de acceso.

Los elementos denunciados como robados fueron recuperados y restituidos. Las tres personas quedaron notificadas en el marco de una causa por el delito de robo.

El operativo y la demora de los tres sospechosos por el robo al corralón

Del procedimiento participaron operadores del Centro Inteligente de Seguridad, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo, personal del Destacamento 128°, de la Comisaría 32° y del Gabinete de Criminalística.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia para determinar las responsabilidades de los involucrados y avanzar con las actuaciones correspondientes.