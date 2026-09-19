Un hombre fue rescatado durante la madrugada de este sábado después de que el Ford Taunus que conducía chocara contra una vivienda en construcción en Cipolletti, Río Negro. El impacto se produjo sobre calle La Lucinda, en el barrio 2 de Agosto.

La información fue brindada por el sargento primero Gonzalo Cardozo, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cipolletti, a Mejor Informado. Según explicó, una dotación trabajó en el lugar para inmovilizar el automóvil y rescatar al conductor, que había quedado dentro del vehículo.

El accidente se registró entre la 1.05 y las 2.10. El Ford Taunus circulaba en sentido este-oeste cuando su sector delantero izquierdo impactó contra una pared de una vivienda en construcción.

El choque dejó al conductor en una situación que requirió la intervención de los bomberos. Los seis efectivos que participaron del operativo aseguraron el vehículo y realizaron las tareas necesarias para poder retirarlo.

Bomberos trabajaron durante más de una hora

La dotación llegó al sector de calle La Lucinda y comenzó las tareas de inmovilización del automóvil. El procedimiento permitió estabilizar el vehículo antes de avanzar con el rescate del conductor.

Luego de ser retirado del Ford Taunus, el hombre recibió asistencia médica. Personal del SIARME lo trasladó al hospital local para continuar con la atención.

El operativo se extendió durante poco más de una hora. Los bomberos finalizaron la intervención cerca de las 2.10, después de completar el rescate en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti.